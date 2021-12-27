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الاثنين 27 كانون الأول 2021 ساعة 12:07

مسؤول إيراني: ممثلو الأقليات الدينية يجتمعون بآية الله رئيسي

مسؤول إيراني: ممثلو الأقليات الدينية يجتمعون بآية الله رئيسي
جاء ذلك خلال اجتماع حسيني مع ممثلي المسيحيين الآشوريين والارمن بمجلس الشورى الاسلامي لمناسبة ذكرى ميلاد السيد المسيح (ع).

وهنأ مساعد رئيس الجمهورية بهذه المناسبة واشار الى آيات القرآن الكريم الصريحة حول النبي عيسى (ع) والسيدة مريم (س)، منوها الى المبادئ العقيدية والاخلاقية المشتركة للاديان الابراهيمية ومنها الاسلام والمسيحية.

ونقل حسيني تحيات رئيس الجمهورية لنواب الاقليات الدينية في مجلس الشورى الاسلامي وقال: سيتم ان شاء الله تعالى عقد اجتماع لنواب الطوائف المسيحية واليهودية والزرادشتية في مجلس الشورى الاسلامي مع رئيس الجمهورية.

من جانبه اعلن ممثل الارمن في شمال ايران بمجلس الشورى الاسلامي آرا شاورديان دعمه لسياسات البلاد العامة وقال: ان المسيحيين والمسلمين في ايران تربطهم اواصر راسخة جدا.

ونوه الى ان عدد المسيحيين الشهداء خلال فترة الدفاع المقدس بلغ 134 شهيدا (خلال الحرب المفروضة على الجمهورية الاسلامية الايرانية من قبل النظام العراقي السابق 1980-1988).

واشار الى اهمية التضامن بين المسلمين والمسيحيين قائلا: نحن بصفة ايرانيين مسيحيين نتطلع لنمو ورفعة واستقلال البلاد في جميع المجالات.

بدوره قال ممثل الطائفة المسيحية الآشورية في مجلس الشورى الاسلامي شارلي انويه تكية خلال اللقاء: ان وجود نواب طوائف الارمن والآشوريين والكلدانيين واليهود كاقليات دينية في مجلس الشورى الاسلامي يعد فرصة قيمة جدا.

واضاف: نحن على استعداد للحضور خلال اللقاءات الرسمية لرئيس الجمهورية في اللقاءات الخارجية لاننا نعتقد بان مثل هذا الحضور له جانب ايجابي وبامكانه قطع الطريق امام القنوات الاجنبية والمعادية التي تتحين الفرص لزرع الخلافات بين الاديان في ايران.

واضاف: في العام الماضي اعلنت قناة سعودية بان اقامة احتفالات عيد الميلاد في ايران محظورة وكان يتم الاستناد الى هذا الخبر لكننا فندنا هذا الخبر بقوة وقلنا بان الاديان والاقليات الدينية في ايران تتمتع بحرية كاملة في اقامة مراسمها واحتفالاتها الدينية.

ووجه النواب المسيحيون الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية للقائه اسر الشهداء المسيحيين ودعوا للمزيد من التعريف بالاعمال الفنية الايرانية ومنها مسلسل "القديسة مريم" و"رجال انجلس" للمسيحيين في العالم.
مصدر : وكالات
رقم : 970538
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