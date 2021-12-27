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الاثنين 27 كانون الأول 2021 ساعة 12:10

عبداللهيان: توصلنا في مفاوضات فيينا إلى وثيقة جديدة

عبداللهيان: توصلنا في مفاوضات فيينا إلى وثيقة جديدة
اعلن عن ذلك امير عبداللهيان في تصريح للصحفيين اليوم الاثنين وقال : تبدأ جولة جديدة من المفاوضات في فيينا اليوم ، ومن القضايا المدرجة على جدول أعمالنا مسألة الضمانات والتحقق (من رفع الحظر). اليوم لدينا وثيقة مشتركة ومقبولة على طاولة المفاوضين نسميها وثائق 1 و15 كانون الأول، سواء بشأن الملف النووي والحظر، أي وضعنا الوثيقة الأخرى لشهر حزيران 2020 جانبا وتوصلنا إلى وثيقة جديدة ومشتركة.

واضاف وزير الخارجية الايراني: ابتداء من اليوم ستبدأ مفاوضاتنا بشأن تلك الوثيقة المشتركة، ومن بين القضايا المطروحة على جدول أعمال مفاوضاتنا الحالية مسألة الضمانات والتحقق.

واردف قائلا: في ظل هذه الكلمات والقضايا، يجب أن نصل إلى نقطة يمكن فيها بيع النفط الإيراني بسهولة ودون أي قيود، ويمكن تحويل أموال النفط بالعملة الأجنبية إلى الحسابات المصرفية الإيرانية ، ويمكننا استخدام جميع الفوائد الاقتصادية المتوخاة في الاتفاق النووي.

وفي معرض رده على سؤال لمراسل وكالة فارس حول موعد بدء الجولة الخامسة من المحادثات بين ايران والسعودية، قال امير عبداللهيان: لم يتحدد بعد، لكننا نقوم بتنظيم جدول الاعمال.
مصدر : وكالات
رقم : 970539
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