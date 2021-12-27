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الاثنين 27 كانون الأول 2021 ساعة 14:39
السعودية وموريتانيا تبحثان التعاون العسكري
وجرى بحث علاقات التعاون العسكري بين البلدين وسبل تعزيزها، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وحضر اللقاء رئيس هيئة استخبارات وأمن القوات المسلحة السعودي، اللواء الطيار الركن حسام الدامر، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة من الجانبين.
مصدر :
وكالات
رقم :
970570
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