السعودية وموريتانيا تبحثان التعاون العسكري

اسلام تايمز (السعودية) - استقبل رئيس هيئة الأركان العامة السعودي فياض بن حامد الرويلي ،أمس الأحد، قائد المكتب الثاني بالأركان العامة للجيوش الموريتانية، حمادي اعل ولد مولود، والوفد المرافق له.