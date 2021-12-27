الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 27 كانون الأول 2021 ساعة 15:16

تونس... هيئة الانتخابات لم تتلق أي إخطار بشأن مواعيد الانتخابات

تونس... هيئة الانتخابات لم تتلق أي إخطار بشأن مواعيد الانتخابات
جاء ذلك في تصريح أدلى به على القناة الوطنية الأولى، مساء أمس الأحد، نقلته قناة "نسمة" المحلية.

واعتبر العياشي إن الاستفتاء أسهل بكثير من العملية الانتخابية كونه لا يحتوي على ترشيحات أو آجال طعون.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعلن في وقت سابق عن جدول زمني لتجاوز مرحلة "التدابير الاستثنائية" التي أقرها في 25 يوليو/ تموز الماضي.

والأسبوع الماضي، أعلن سعيد عن تنظيم استفتاء وطني في تونس، يوم 25 يوليو المقبل، على أن تجرى انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022 وفقا لقانون انتخابي جديد.

وأكد سعيد في خطاب، استمرار سريان "التدابير الاستثنائية" التي فرضها بما في ذلك تعليق وتجميد البرلمان حتى تنظيم انتخابات جديدة.

وشدد الرئيس التونسي على أن التعديلات على الدستور ستأتي عقب "استشارة شعبية" على الإنترنت تبدأ في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.
مصدر : وكالات
رقم : 970585
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
التحرك العسکري ضد إيران... مقامرة إسرائيل الخطيرة
التحرك العسکري ضد إيران... مقامرة إسرائيل الخطيرة
العين بالعين.. رئيس الوفد الوطني اليمني يبعث رسالة تهديدية لتحالف العدوان
العين بالعين.. رئيس الوفد الوطني اليمني يبعث رسالة تهديدية لتحالف العدوان
27 كانون الأول 2021
المقاومة صمام أمان الشعب اللبناني.. والضغوط الخارجية فصل فاشل من فصول الاستعمار
المقاومة صمام أمان الشعب اللبناني.. والضغوط الخارجية فصل فاشل من فصول الاستعمار
27 كانون الأول 2021
الشارع المغربي يغلي ومستمر حتى اسقاط الاتفاق
الشارع المغربي يغلي ومستمر حتى اسقاط الاتفاق
27 كانون الأول 2021
ما الذي دفع السعودية لإطلاق تصريحات ناريّة ضد دمشق؟
ما الذي دفع السعودية لإطلاق تصريحات ناريّة ضد دمشق؟
27 كانون الأول 2021
"شبوة" اليمنية تعيش كابوسا مرعبا.. خلافات جديدة بين مرتزقة الرياض وأبوظبي
"شبوة" اليمنية تعيش كابوسا مرعبا.. خلافات جديدة بين مرتزقة الرياض وأبوظبي
25 كانون الأول 2021
الشعب السعودي يقول كلمته ويرفض فعاليات موسم الرياض
الشعب السعودي يقول كلمته ويرفض فعاليات موسم الرياض
25 كانون الأول 2021
أمريكا علی أعتاب الانهیار والحرب الأهلیة
أمريكا علی أعتاب الانهیار والحرب الأهلیة
25 كانون الأول 2021
الرئيس الايراني يزور منزل أحد شهداء الطائفة المسيحية في طهران
الرئيس الايراني يزور منزل أحد شهداء الطائفة المسيحية في طهران
25 كانون الأول 2021
رسالة مناورات "الرسول الأعظم" وصلت قبل أن ينجلي غبارها
رسالة مناورات "الرسول الأعظم" وصلت قبل أن ينجلي غبارها
25 كانون الأول 2021
ايران تدعم تشكيل برلمان وحكومة قويين في العراق
ايران تدعم تشكيل برلمان وحكومة قويين في العراق
24 كانون الأول 2021
امير عبداللهيان يؤكد دعم ايران للمسارات الديمقراطية في العراق
امير عبداللهيان يؤكد دعم ايران للمسارات الديمقراطية في العراق
24 كانون الأول 2021
الحكومة الايرانية جادة في توفير فرص العمل
الحكومة الايرانية جادة في توفير فرص العمل
24 كانون الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
جنرالات "إسرائيل" وجدل الوقت الذي يحتاجوه لمهاجمة إيران!
‘‘الجهاد الإسلامي‘‘ وحتمية المواجهة مع العدو ‘‘الإسرائيلي‘‘
قائد الثورة اليمنية.. النظام السعودي يغلق أجواء اليمن على أبنائه بينما يفتح أجواء مكة والمدينة للصهاينة
الأسير ‘‘هشام أبو هواش‘‘ بين فكي الإضراب والاعتقال.. ما الذي يمكن استنتاجه؟