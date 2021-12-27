الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا.. هل ستتخذ القرارات الصعبة؟

وبحسب مصدر من فيينا سيبدأ اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي خلال الساعات القليلة المقبلة بحضور دبلوماسيين كبار من مجموعة 4 + 1 والاتحاد الأوروبي وإيران.



ويضم الوفد الايراني -الذي سافر الى فيينا بنية جادة للتوصل إلى اتفاق نهائي- خبراء حقوقيين وسياسيين واقتصاديين. وتجاهلت وفود الطرف المقابل عطلة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية لإبداء استعدادها للمشاركة في المفاوضات على حد تعبير كبير المفاوضين الروس ميخائيل اوليانوف.



وفي هذا الصدد اعلن وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ، انه تم وضع وثيقة يونيو /حزيران 2020 جانبا في مفاوضات فيينا لاحياء الاتفاق النووي وتوصلنا إلى وثيقة جديدة ومشتركة للتباحث حولها.



اعلن عن ذلك امير عبداللهيان في تصريح للصحفيين اليوم الاثنين وقال : تبدأ جولة جديدة من المفاوضات في فيينا اليوم ، ومن القضايا المدرجة على جدول أعمالنا مسألة الضمانات والتحقق (من رفع الحظر). اليوم لدينا وثيقة مشتركة ومقبولة على طاولة المفاوضين نسميها وثائق 1 و15 ديسمبر/ كانون الأول، سواء بشأن الملف النووي والحظر، أي وضعنا الوثيقة الأخرى لشهر يونيو/ حزيران 2020 جانبا وتوصلنا إلى وثيقة جديدة ومشتركة.



واضاف وزير الخارجية الايراني: ابتداء من اليوم ستبدأ مفاوضاتنا بشأن تلك الوثيقة المشتركة، ومن بين القضايا المطروحة على جدول أعمال مفاوضاتنا الحالية مسألة الضمانات والتحقق.



واردف قائلا: في ظل هذه الكلمات والقضايا، يجب أن نصل إلى نقطة يمكن فيها بيع النفط الإيراني بسهولة ودون أي قيود، ويمكن تحويل أموال النفط بالعملة الأجنبية إلى الحسابات المصرفية الإيرانية ، ويمكننا استخدام جميع الفوائد الاقتصادية المتوخاة في الاتفاق النووي.



من جانبه اكد المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تنظر الى مفاوضات فيينا بانها تتقدم نحو الامام ونوصي الاطراف الاخرى ان تدخل المفاوضات بهدف التوصل الى اتفاق مرضي.



واشار خطيب زاده اليوم الاثنين في مؤتمره الصحفي الاسبوعي الى مسار المفاوضات في فيينا واضاف نوصىي الاطراف الاخرى في مفاوضات فيينا ان تدخل المفاوضات عاقدة العزم على التوصل الى اتفاق جيد.



واضاف ان هناك تفكير خطأ يعتمد على اهدار الطاقة و تضييع الوقت من خلال بث اخبار لا قيمة لها وطرح مطالب تفوق الاتفاق النووي والقبول بمصالح اقل مما نص عليها الاتفاق لايران وهذا ما لا تقبله ايران ملفتا، يمكن التوصل الى نتيجة جيدة في هذه الجولة من المفاوضات في حال الخوض في فحوى النصوص وعلى الاطراف الاوروبية ان تقدم برنامجها بشكل جاد في هذه الجولة.



وتطرق الى مستجدات الاوضاع في اليمن واضاف اننا نشهد صمت المجتمع الدولي على تصعيد القصف في اليمن مؤكدا ان التاريخ لن ينسى ما تقوم بها السعودية وحلفائها هذه الايام في اليمن.



وفيما يتعلق بالرد الايراني على التهديدات الصهيونية ضدها، اجاب خطيب زاده ان الرد الايراني على التهديد العسكري من الكيان الصهيوني الغاصب هو مناورة الرسول الاعظم.





وفي الجولة السابقة، اتفق المفاوضون على مسودة مشتركة، بعد المحادثات التي استمرت نحو ثلاثة أسابيع. وكانت الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وألمانيا وفرنسا) رفضت في البداية مطالب إيران العقلانية ومناقشة النصوص الإيرانية المقترحة وأصرت على أن تستند المفاوضات إلى المسودة السابقة.وامتنعت هذه الدول عن قبول عبارة "التقدم في المفاوضات" بهدف الضغط النفسي على الوفد الإيراني للتنازل عن مطالبها. ومع ذلك، بناءً على الحجج المقدمة والمواقف المبدئية والمنطقية والقانونية للوفد الايراني تم إقناع الجانب الأوروبي بقبول وجهات نظر إيران كأساس لمفاوضات جادة ومثمرة.



