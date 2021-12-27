موسكو: لم يعد بإمكاننا تحمل سلوك الغرب

وعدّت وزارة الخارجية الروسية المهلة الغربية بشأن العقوبات بأنها مذلة بالنسبة لموسكو ودعت الناتو الى سحب طلب اوكرانيا وجورجيا للانضمام الى الحلف.



وأوضح ريابكوف أن موسكو ، في حوار صحفي ، طلبت من الناتو التراجع رسميًا عن قراره لعام 2008 حول انضمام أوكرانيا وجورجيا يومًا ما إلى الحلف.



وفي هذا السياق ذكر موقع ريا نوفوستي على الإنترنت تصريح ريابكوف: نحن حازمون تمامًا بأننا نريد انسحابًا رسميًا من قرار قمة بوخارست (الناتو) بشأن انضمام أوكرانيا وجورجيا إلى الناتو ونقول إنه يجب غض الطرف عن توسيع الناتو أساسا.



وأضاف المسؤول الروسي أنه يجب إعادة جميع أنشطة الناتو إلى المواقع السابقة خلال توقيع الدستور الروسي لهذا التحالف العسكري.



وبحسب التقرير ، ذكر ريابكوف في جزء آخر من خطابه أن روسيا لم تتلق بعد ردا واضحا من الولايات المتحدة بشأن بدء المحادثات الثنائية.



وقال إن "الاتحاد الروسي ما زال ينتظر ردا من الولايات المتحدة لبدء محادثات ثنائية". واضاف "ما زلنا ننتظر ردا واضحا من الجانب الاميركي حول موعد استعداده للدخول في حوار ثنائي معنا".