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الاثنين 27 كانون الأول 2021 ساعة 16:09

البحرين/وقفة تضامنية مع الشيخ علي سلمان في ذكرى اعتقاله

البحرين/وقفة تضامنية مع الشيخ علي سلمان في ذكرى اعتقاله
وقد شارك في هذه الوقفة عدد من العلماء، وفي مقدمتهم رئيس المجلس الإسلامي العلمائي «السيد مجيد المشعل»، وآباء الشهداء وناشطون، حيث شددوا على حق الشيخ سلمان وبقية المعتقلين السياسيين بالحرية من دون قيد أو شرط.

يذكر أن النظام البحريني اعتقل الشيخ علي سلمان في ديسمبر/ كانون الأول 2014 بتهمتَي التحريض على الكراهية وإهانة الدولة، ثم أدانه القضاء غير الشرعي بهاتين التهمتين في يوليو/ تموز 2015، وحُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات، لكن الحكم تشدد بعد ذلك إلى 9 سنوات، قبل أن تقرر محكمة التمييز في أبريل/ نيسان 2017 خفضه إلى 4 سنوات مجددًا.

ثم أدان القضاء البحريني غير الشرعي الشيخ سلمان بقضية التخابر مع قطر بعد أن كان قد برأه منها في 21 يونيو/ حزيران 2018، لترفض محاكمه يوم الإثنين 28 يناير/ كانون الثاني 2019 الطعن المقدم من الشيخ سلمان وتقرر تثبيت الحكم بالمؤبد نهائيًا عليه.
رقم : 970589
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