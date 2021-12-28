المبعوث الأوروبي: المحادثات النووية تناقش رفع العقوبات

وأضاف مورا في مؤتمر صحفي: ”نعمل على كلا المسارين بالتوازي، نحن لا نعمل على مسار واحد وننسى أو نتجاهل الآخر، على النقيض من ذلك، المساران يعزز كل منهما الآخر“.



واستؤنفت، اليوم الإثنين، الجولة الثامنة من المحادثات بين إيران والقوى الكبرى؛ وذلك من أجل التوصل إلى تفاهم يعيد إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، الذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منتصف عام 2018.



وأوضح إنريكي مورا عقب انتهاء الجلسة الأولى من المفاوضات في فيينا: نحن ملتزمون بنجاح الجولة الحالية من المحادثات، مشيراً إلى أن "نجاح الجولة الحالية من المحادثات يعني عودة واشنطن وطهران إلى الوفاء بالتزاماتهما بموجب الاتفاق النووي".



وتابع المنسق الأوروبي: المفاوضات الحالية يجب أن تنتهي في فترة زمنية معقولة وأقصد أسابيع لا شهورا .. الطرفان الأمريكي والإيراني لا يلتقيان بشكل مباشر أثناء تفاوضهما بشأن رفع العقوبات، مبيناً "إذا عملنا بجد في الأيام والأسابيع القادمة يمكننا تحقيق نتيجة إيجابية، الأمر صعب ويجب اتخاذ قرارات صعبة لكن هذا هو هدف المفاوضات".



