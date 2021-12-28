عبد اللهيان: الحكومة عازمة على فتح باب التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف

واعاد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان مساء (الإثنين) على إنستغرام نشرمقتطفات من خطابه في اجتماع بمكتب الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية في المؤتمر الخامس حول تاريخ العلاقات الخارجية الإيرانية.



وكتب امير عبداللهيان: "اليوم ، الحكومة الإيرانية الجديدة ، في ظل سياسة خارجية متوازنة ودبلوماسية ديناميكية وذكية ، تركز على التعاون مع الجيران وتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية ، وهي عازمة على فتح الباب أمام التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف. و في هذا الاتجاه ، ستلعب شبكة الجالية الإيرانية في الخارج دورًا مهمًا."



وأضاف وزير الخارجية: "وزارة الخارجية تركز على تقديم التسهيلات للجالية الإيرانية في الخارج بأذرع مفتوحة". سيعقد الاجتماع الأول لمجلس الإيرانيين في الخارج هذا الأسبوع برعاية آية الله رئيسي ، والذي يعد بمستقبل مشرق في طريق الإيرانيين الذين يعيشون في الخارج مع وطنهم. تقديم خدمات وتسهيلات قنصلية بطلاقة ، وضمان السفر المستمر والخالي من القلق للإيرانيين في الخارج ، ومنح الجنسية لأبناء الأمهات الإيرانيات ، وتسهيل تقديم الخدمات المالية والمصرفية للإيرانيين في الخارج ، وصياغة قانون شامل لحماية الإيرانيين في الخارج بالتعاون مع مجلس الشورى الإسلامي .



ولفت رئيس السلك الدبلوماسي إلى أن "السياسة الخارجية في الحكومة الحالية تأمل في التعاون والتعاطف مع جميع أفراد الشعب الإيراني ، سواء أكانوا مواطنين يعيشون في هذه الجغرافيا أو إيرانيين في الخارج ، وانه هناك استعداد لاتخاذ خطوات واسعة نحو التعاون الثنائي والمتعدد الاطرف مع من تربطنا بهم قواسم مشتركة مع من يعيشون حول ايران وتربطنا بهم اواصر ثقافية وحضارية مشتركة على مدى قرون .



وأضاف أمير عبد اللهيان: "بالنسبة للإيرانيين في الخارج ، فإن الأعداء يحاولون تفجير قضية إيرانوفوبيا ، التي تبذل وسائل إعلامها جهودًا كبيرة على الحدود ، وبعض الإيرانيين الذين لم يسافروا إلى البلاد منذ سنوات قلقون وتعرض بعض الرعايا الذين يحملون جنسيتين للإستغلال من قبل الأجهزة والوكالات الأجنبية ، وتم تكليفهم بمهمات وتم اعتقالهم وعددهم لا يتجاوزر اصابع اليدين وقد حددنا بيئة يستطيع فيها الرعايا الإيرانيون الاستفسار حتى لا يواجهوا مشاكل في الدخول والخروج.



وذكّرًا: مناقشة قانون حماية الإيرانيين في الخارج له أهمية جدية وسنضعه على جدول الأعمال كقرار.