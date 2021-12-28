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الثلاثاء 28 كانون الأول 2021 ساعة 09:34

29غارة لطيران العدوان السعودي على 5 محافظات يمنية

29غارة لطيران العدوان السعودي على 5 محافظات يمنية
واوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن 16 غارة جوية على البلق في مديرية الوادي و4 غارات جوية على مديرية صرواح في محافظة مأرب.

وأضاف المصدر أن طيران العدوان شن 5 غارات على مديرية خب والشعف بالجوف وغارتين على مديرية السوادية بالبيضاء.

كما شن غارة على جنوب شرق مديرية حيس بالحديدة وغارة على منطقة البرح بمديرية مقبنة في تعز.

وفي الحديدة أوضح مصدر في غرفة ضباط الارتباط أن قوى العدوان ارتكبت 123 خرقاً في جبهات الحديدة بينها محاولة تسلل في حيس تم افشالها.

واشار المصدر الى أن طيران العدوان الحربي شن غارتين على مقبنة و 7 غارات للطيران التجسسي على حيس و تحليق 3 طائرات حربية و 29 طائرات تجسسية في اجواء حيس والجبلية، لافتا الى أن من بين الخروق 9 خرق بقصف مدفعي لعدد 86 قذيفة و 71 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.
رقم : 970699
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