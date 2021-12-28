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الثلاثاء 28 كانون الأول 2021 ساعة 09:43
اصابات برصاص الاحتلال بجنين في الضفة الغربية
وذكرت مصادر أمنية، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال المتمركزة قرب مدخل مستوطنة “حومش” المخلاة، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والأعيرة المعدنية، ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينين بحالات اختناق.
مصدر :
وكالات
رقم :
970707
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