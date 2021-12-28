اصابات برصاص الاحتلال بجنين في الضفة الغربية

اسلام تايمز (فلسطين) - أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، مساء امس الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سيلة الظهر، جنوب جنين.