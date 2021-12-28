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الثلاثاء 28 كانون الأول 2021 ساعة 09:53

ارتفاع قتلى أعاصير ولاية كنتاكي الأمريكية إلى 77 قتيلا

ارتفاع قتلى أعاصير ولاية كنتاكي الأمريكية إلى 77 قتيلا
وأفادت مصادر صحفية امريكية في وقت سابق بأن 74 شخصا على الأقل قد لقوا حتفهم، منهم نحو عشرة أطفال، في كنتاكي، بينما قتل 14 شخصا في أماكن أخرى بفعل أعاصير خلفت دمارا واسعا في منطقة تضم خمس ولايات أمريكية، وشمل تدمير منطقة بطول 365 كيلومترا في غرب كنتاكي.

وتحملت مدينة مايفيلد بمقاطعة جريفز في كنتاكي العبء الأكبر من الدمار والضحايا، إذ تحول معظم المدينة إلى ركام. ومن ضمن الضحايا ثمانية عمال في مصنع للشموع دمره إعصار.

وأعلنت السلطات الاتحادية 16 مقاطعة بغرب ولاية كنتاكي مناطق كوارث، وأن بوسع القاطنين فيها الاستفادة من مساعدات طارئة.
مصدر : وكالات
رقم : 970714
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