البطش: المقاومة قادرة على إدارة الحسابات وتحديد ساعة الصفر

وقال القيادي البطش في تصريحات متلفزة، مساء الإثنين، إن "أداء المقاومة في العام 2021 أثبت أنها أصبحت قادرة على إدارة الحسابات وتحديد ساعة الصفر"، لافتاً إلى أن معركة سيف القدس هي نقطة تحول كبيرة في تاريخ الصراع مع الكيان "الإسرائيلي".



وأضاف "عملية انتزاع الحرية أثبتت للعالم أجمع أن مكان الشعب الفلسطيني ليس في المعتقلات"، مبيناً بأن كل القوى الفلسطينية تقف متكاتفة اليوم في الضفة الغربية لحماية المواطنين.



وحذر القيادي في الجهاد قادة الكيان الصهيوني من الذهاب إلى سياسة الاغتيالات في غزة، مؤكداً جهوزية حركته لكل الخيارات من أجل الدفاع عن الشعب الفلسطيني.



وبشأن تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، أوضح القيادي البطش، أن التطبيع في الدول الخليجية يأتي في سياق الابتزاز في موضوع القضية الفلسطينية حسبما افاد موقع فلسطين اليوم.



وأشار إلى أن معظم القادة العرب يطبعون من أجل ضمان بقاءهم في السلطة.