الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 28 كانون الأول 2021 ساعة 09:57

الدفاع الروسية: الناتو يستعد لمواجهة شديدة الضراوة مع روسيا

الدفاع الروسية: الناتو يستعد لمواجهة شديدة الضراوة مع روسيا
وقال فومين خلال موجز صحفي عقده لملحقين عسكريين وممثلي سفارات أجنبية معتمدة لدى موسكو إن “تطوير المؤسسة العسكرية للناتو تم تحويل أهدافه بالكامل إلى التحضير لمواجهة عسكرية كبيرة شديدة الضراوة مع روسيا”.

وأشار نائب الوزير بهذا الصدد إلى أن وثائق الناتو العقائدية التي تم تبنيها في السنوات الأخيرة، تصف روسيا بأنها “المصدر الرئيسي للتهديدات المحدقة بأمن التحالف”، وذلك على الرغم من بقاء “إعلان روما” (الذي يقول إن الناتو وروسيا لا ينظران إلى بعضهما البعض كعدوين) قائما. وأضاف أن هذا المبدأ قد أكدته قمة مجلس “روسيا – الناتو” المنعقدة في لشبونة عام 2010.

وأكد فومين أن حلف الناتو تخلى عن مشاريع تعاون مع روسيا ليركز جهوده على “ردع” موسكو عسكريا. وقال: “إن الحالة الراهنة المؤسفة للعلاقات بين روسيا والناتو يمكن نسبها إلى أن الحلف كان يلجأ كثيرا إلى استخدام أساليب هجينة لردع روسيا تجمع بين الحوار والاستعدادات العسكرية. وفي السنوات الأخيرة جرى التركيز على الردع العسكري، على خلاف الفترة السابقة التي كان هناك اهتمام أكبر بمشاريع تعاون يرى الحلف مصلحته فيها”.

وذكر نائب الوزير أن العلاقات بين موسكو والناتو بدأت تتدهور قبل العام 2014، موضحا أنه بعد انتهاء “الحرب الباردة” حاولت روسيا مرارا “إيجاد أشكال جديدة للتعامل مع الناتو وإنشاء منظومة أمن أوروبية راسخة ومتساوية للجميع”.

وبحسب فومين فقد بدأ الحلف يبتعد عن تنفيذ أهدافه المعلنة المتعلقة بالشراكة المتساوية مع روسيا، فور انهيار حلف وارسو، وذلك على الرغم من أن روسيا كانت حينها تبدي “انفتاحا غير مسبوق على شراكة بناءة مع الغرب وأجرت عملية طوعية لتجريد حدودها الغربية من السلاح”، إلى جانب عملية غير مسبوقة من حيث حجمها ومواعيدها لسحب قواتها من دول حلف وارسو السابق.
مصدر : وكالات
رقم : 970717
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
2021 عام ثقيل على الاقتصاد السعودي.. صدمة تلو الصدمة والاستدانة الخارجية ليست النهاية!
2021 عام ثقيل على الاقتصاد السعودي.. صدمة تلو الصدمة والاستدانة الخارجية ليست النهاية!
ردود الفعل الدولية على مناورات الرسول الأعظم 17
ردود الفعل الدولية على مناورات الرسول الأعظم 17
28 كانون الأول 2021
باقري: محادثات إلغاء الحظر ومناقشة مقترحات ايران والضمانات تبدا اليوم
باقري: محادثات إلغاء الحظر ومناقشة مقترحات ايران والضمانات تبدا اليوم
28 كانون الأول 2021
عبد اللهيان: الحكومة عازمة على فتح باب التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف
عبد اللهيان: الحكومة عازمة على فتح باب التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف
28 كانون الأول 2021
سوريا.. عدوان صهيوني يستهدف ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية
سوريا.. عدوان صهيوني يستهدف ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية
28 كانون الأول 2021
باقري كني: لو لم أكن متفائلاً لما سافرت إلى فيينا
باقري كني: لو لم أكن متفائلاً لما سافرت إلى فيينا
27 كانون الأول 2021
التحرك العسکري ضد إيران... مقامرة إسرائيل الخطيرة
التحرك العسکري ضد إيران... مقامرة إسرائيل الخطيرة
27 كانون الأول 2021
العين بالعين.. رئيس الوفد الوطني اليمني يبعث رسالة تهديدية لتحالف العدوان
العين بالعين.. رئيس الوفد الوطني اليمني يبعث رسالة تهديدية لتحالف العدوان
27 كانون الأول 2021
المقاومة صمام أمان الشعب اللبناني.. والضغوط الخارجية فصل فاشل من فصول الاستعمار
المقاومة صمام أمان الشعب اللبناني.. والضغوط الخارجية فصل فاشل من فصول الاستعمار
27 كانون الأول 2021
الشارع المغربي يغلي ومستمر حتى اسقاط الاتفاق
الشارع المغربي يغلي ومستمر حتى اسقاط الاتفاق
27 كانون الأول 2021
ما الذي دفع السعودية لإطلاق تصريحات ناريّة ضد دمشق؟
ما الذي دفع السعودية لإطلاق تصريحات ناريّة ضد دمشق؟
27 كانون الأول 2021
"شبوة" اليمنية تعيش كابوسا مرعبا.. خلافات جديدة بين مرتزقة الرياض وأبوظبي
"شبوة" اليمنية تعيش كابوسا مرعبا.. خلافات جديدة بين مرتزقة الرياض وأبوظبي
25 كانون الأول 2021
الشعب السعودي يقول كلمته ويرفض فعاليات موسم الرياض
الشعب السعودي يقول كلمته ويرفض فعاليات موسم الرياض
25 كانون الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
جنرالات "إسرائيل" وجدل الوقت الذي يحتاجوه لمهاجمة إيران!
‘‘الجهاد الإسلامي‘‘ وحتمية المواجهة مع العدو ‘‘الإسرائيلي‘‘
قائد الثورة اليمنية.. النظام السعودي يغلق أجواء اليمن على أبنائه بينما يفتح أجواء مكة والمدينة للصهاينة
الأسير ‘‘هشام أبو هواش‘‘ بين فكي الإضراب والاعتقال.. ما الذي يمكن استنتاجه؟