هذا ما أدلت به ‘‘حماس‘‘‘ حول العدوان ‘‘الإسرائيلي‘‘ على سوريا

وندد المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، بالقصف الإسرائيلي ،فجر اليوم الثلاثاء، لميناء اللاذقية السوري، ووصفه بأنه "فعل إجرامي وسلوك همجي مدان ومستنكر".



وقال: "هذا العدوان هو امتداد لسياسة العدوان الشامل الذي يمارسه الكيان الصهيوني ضد الأمة، وترجمة لسلوكه التوسعي على حساب مصالح الأمة وأرضها مثلما حدث بالأمس من إعلان حكومة الاحتلال لمشاريع استيطانية كبيرة في الجولان السوري المحتل".



وأضاف: "تكرار العدوان الصهيوني وتصاعده، لن يوقفه إلا المقاومة عبر كل الوسائل، ويتطلب توحيد كل طاقات الأمة وفعلها المقاومة لوضع حدٍّ لعربدة الاحتلال ومنعه من تحقيق أهدافه".



وفجر اليوم، تعرض مرفأ مدينة اللاذقية غربي البلاد، لقصف جوي إسرائيلي، أدى إلى اندلاع حرائق داخل المرفأ مخلفا "أضرارًا مادية كبيرة".



ونقلت مصادر صحفية سورية عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة 03,21 من فجر اليوم (01:23 بتوقيت غرينتش) نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويًّا برشقات من الصواريخ من عمق البحر المتوسط غرب مدينة اللاذقية مستهدفا ساحة الحاويات في الميناء التجاري في اللاذقية".