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الثلاثاء 28 كانون الأول 2021 ساعة 16:23

لبنان.. 1100 إصابة جديدة بـكورونا و15 حالة وفاة

لبنان.. 1100 إصابة جديدة بـكورونا و15 حالة وفاة
وأوضحت أنّه تمّ تسجيل 984 إصابة بين المقيمين و152 حالة بين الوافدين"، مشيرةً إلى أنّه تمّ تسجيل 15 وفاة جديدة خلال السّاعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 9057.

وفي السياق لفت نقيب الأطباء البروفيسور ​شرف أبو شرف​، إلى أن الوضع الصحّي العام في لبنان، لا يُبشّر بالخير، ونُعاني من مشاكل عديدة، أهّمها نقص الأمكنة المتبقيّة في المستشفيات، كما هجرة عدد كبير من أفراد الطواقم الطبيّة.

وأشار، في حديث إذاعي، إلى أن إصابات ​كورونا​ تتكاثر بسبب عدم التقيّد بالإجراءات الوقائيّة، ونتخوّف من ليلة رأس السنة، وما اذا كانت ستوصلنا الى الإقفال التام، موضحًا أن أكثريّة وفيات كورونا، هم من غير الملقّحين.
مصدر : وكالات
رقم : 970792
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