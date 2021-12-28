إصابات واعتقالات في اقتحام الاحتلال مناطق بالضفة الغربية

وذكرت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت فجرا المدينة، وسط إطلاق كثيف للرصاص، وقنابل الصوت والغاز السام والمسيل للدموع، الأمر الذي أدى الى إصابة ستة مواطنين بالرصاص الحي.



وأفادت طواقم الهلال الأحمر، بأنها تعاملت مع إصابة شاب بالرصاص الحي، في الصدر وصفت بالخطيرة، وخمس إصابات بالأطراف، خلال المواجهات، ونقل المصابون إلى المشفى لتلقي العلاج.



كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان خلال اقتحامها للمدينة، وهم: عمران جواد مسلماني، وعلاء زياد مسلماني، وأدهم عاطف دراغمة، وذلك بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.



وأفادت مصادر محلية في المحافظات الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت بمداهمات لمنازل ذويهم الأسرى المحررين: مصطفى الدشت، وعزت الأقطش، وعمار أيو ماريا.



كما اعتقلت شادي جرار وجابر عودة من قلقيلية، وسليمان بحر وسعيد العلامي من بيت أمر شمالي الخليل، وأحمد الطوخي من مخيم الأمعري بمحافظة رام الله.



واندلعت مواجهات، مساء الاثنين، قرب مدخل بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، وعدة مناطق بنابلس، وألقى شبان زجاجات حارقة على حافلة للمستوطنين في الخليل.



وأفادت مصادر محلية، أن مواجهات اندلعت بين شبان وقوات الاحتلال بالقرب من مستوطنة "حومش" المخلاة أمام مدخل سيلة الظهر جنوب جنين.



وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام والرصاص المطاطي على الشبان، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.



وفي نابلس، فتح عشرات الشبان الطريق بين قريتي برقة وسبسطية شمال غرب نابلس للمرة الثانية، بعد إعادة إغلاق الاحتلال لها.



وكانت قد اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان، في وقت سابق من مساء اليوم، بعد أن أعاد الأهالي فتح مدخل برقة الرئيسي والمداخل الفرعية الأخرى، بعد أن أغلقها الاحتلال ظهر اليوم.



وأشعل شبان الإطارات المطاطية على بُعد أمتار من البؤرة الاستيطانية المقامة على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس.



وفي الخليل، ذكرت مصادر عبرية أن مجموعة من الشبان ألقوا زجاجة حارقة على حافلة للمستوطنين قرب "كريات أربع" شرق الخليل.



ونجح ثوار بلدة برقة وسبسطية بالتعاون مع شبان بلدات فلسطينية مجاورة خلال الأيام الماضية، في إفشال محاولات المستوطنين لاقتحام البلدتين، بحماية عسكرية مشددة من قوات الاحتلال.



وتصدى المواطنون ببسالة لقوات الاحتلال التي سعت لتأمين اقتحام المستوطنين للبلدتين، حيث دارت مواجهات عنيفة تخللها رشق حجارة، وزجاجات حارقة، وتفجيرات صوتية.