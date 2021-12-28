مستجدات مفاوضات فيينا

وأكد وزيرُ الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اكد أنّ محادثاتِ فيينا تجري في مسارٍ جيد، وأنّ التفاوضَ يتمُ على نصٍ واحدٍ مشترك مشيراً إلى أنّ الوفدَ الإيراني يركزُ على هذا النص، فيما يركزُ الطرفُ الآخرُ على القضايا التي تعترضُ عليها طهران.



ورأى اميرعبد اللهيان امكانيةَ التوصلِ الى اتفاقٍ قريباً إذا توفرتْ حسنُ النوايا والجديةُ لدى الطرفِ الآخر.



من جانبه وصف كبيرُ المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني الجولةَ الجديدة من المحادثاتِ بأنها مشجعةٌ معتبراً اَنّ التوصلَ لاتفاقٍ في فترةٍ وجيزة أمرٌ ممكن كلما كان الطرفُ الآخر اكثرَ جديةً لالغاءِ الحظر ولديه ارادةٌ جادة لقبولِ آلياتِ ايران بالتحققِ والضمانات.



وأشار باقري كني إلى أنّ وفودَ الدولِ المشاركة شددوا على أهميةِ إعطاءِ الأولوية الى متابعةِ قضيةِ إلغاءِ الحظر والتحققِ منها واعطاءِ الضمانات. وعلى هذا الاساس تقرر مناقشةُ هذه القضايا ومن ضمنِها مناقشةُ الحظرِ المالي والمصرفي.



هذا وقد أعلنت إيرانُ بكلِ وضوحٍ عن مطالبِها في محادثاتِ فيينا.. فهي تشدد أولاً على ضرورةِ أنْ تعترفَ الولاياتُ المتحدة بخطئِها بالإنسحابِ من الإتفاقِ النووي.. وإن عليها ثانياً رفعَ جميعِ أنواعِ الحظرِ المفروض على إيران فوراً.. كما أنّ على البيتِ الأبيض ثالثًا تقديمَ الضماناتِ اللازمةِ بعدمِ إنسحابٍ أحاديٍ لأيّ إدارةٍ أمريكيةٍ قادمةٍ من الاتفاقِ النووي.



باقري اكد ايضا استعداد الوفدِ الإيراني لمزيدٍ من التعامل الجاد والدفعِ بالمحادثات الى الأمام فيما اشار الى ادراج قضيتين اساسيتن في جدول الاعمال من قبل الطرفين، وهما التحقق من إلغاء الحظر واعطاء الضمانات.



وقال باقري كني:"إيران كانت قد اعلنت أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق فإن الطرف الذي ينقض الاتفاق، أي الولايات المتحدة، يجب أن تلغي الحظر وعلى إيران التحقق من ذلك اولا، ثم ممارسة نشاطاتها النووية في اطار النووي. اساس مسالة التحقق تم القبول به من قبل الطرف الاخر الا ان النقاش جار بصورة جدية حول آليات تطبيقها".



من جهته الاتحاد الاوروبي اَنّ المفاوضاتِ تسير على الطريقِ الصحيح واَنّ لدى جميعِ الأطراف إرادةً واضحة للعملِ نحوَ نهايةٍ ناجحة فيما وصف مندوبُ روسيا ميخائيل أوليانوف مباحثاتِ الجولةِ الجارية بأنها عمليةٌ موجهة لتحقيقِ نتائج، كما تحدّث مندوبُ الصين وانغ تشون، عن احتمالِ التوصلِ إلى اتفاقٍ قبلَ نهايةِ الشهرِ القادم.



وقال ممثل الاتحاد الاوروبي في مفاوضات فيينا انريكي مورا:"لإحياء الاتفاق النووي على اميركا رفع العقوبات وايران الالتزام بتعهداتها النووية. على الطرفين اتخاذ قرارات صعبة. يجب إنهاء المفاوضات للوصول إلى اتفاق في فترة زمنية معقولة في غضون أسابيع وليس أشهراً. إذا ما عملنا بجهد مكثف فيمكننا أن نصل إلى نتيجة إيجابية".



بدوره اعلن كبير الوفد الروسي المشارك في المفاوضات النووية حول إلغاء الحظر الظالم بفيينا ميخائيل اوليانوف، عن حصول "تقدم قطعي" خلال المباحثات بين الاطراف.



ونشر أوليانوف تغريدة اليوم الثلاثاء، اعلن فيها عقد "اجتماع بناء" لفريق العمل المعني بالقضايا النووية، على امتداد المفاوضات بين ايران ومجموعة 4+1 بفيينا.



واضاف : لقد شاهدنا خلال المفاوضات تقدما قطعيا، وهناك مشاورات فاعلة تجري بين الاطراف حول الغاء الحظر.



موسكو وبكين ابدتا ايضا تفاءلهما في التوصل لاتفاق. مندوب روسيا ميخائيل أوليانوف وصف مباحثات الجولة الجارية بأنها عملية موجهة لتحقيق نتائج، فيما تحدّث مندوب الصين وانغ تشون، عن احتمال التوصل إلى اتفاق قبل نهاية الشهر القادم.