الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 28 كانون الأول 2021 ساعة 20:28

مستجدات مفاوضات فيينا

مستجدات مفاوضات فيينا
وأكد وزيرُ الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اكد أنّ محادثاتِ فيينا تجري في مسارٍ جيد، وأنّ التفاوضَ يتمُ على نصٍ واحدٍ مشترك مشيراً إلى أنّ الوفدَ الإيراني يركزُ على هذا النص، فيما يركزُ الطرفُ الآخرُ على القضايا التي تعترضُ عليها طهران.

ورأى اميرعبد اللهيان امكانيةَ التوصلِ الى اتفاقٍ قريباً إذا توفرتْ حسنُ النوايا والجديةُ لدى الطرفِ الآخر.

من جانبه وصف كبيرُ المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني الجولةَ الجديدة من المحادثاتِ بأنها مشجعةٌ معتبراً اَنّ التوصلَ لاتفاقٍ في فترةٍ وجيزة أمرٌ ممكن كلما كان الطرفُ الآخر اكثرَ جديةً لالغاءِ الحظر ولديه ارادةٌ جادة لقبولِ آلياتِ ايران بالتحققِ والضمانات.

وأشار باقري كني إلى أنّ وفودَ الدولِ المشاركة شددوا على أهميةِ إعطاءِ الأولوية الى متابعةِ قضيةِ إلغاءِ الحظر والتحققِ منها واعطاءِ الضمانات. وعلى هذا الاساس تقرر مناقشةُ هذه القضايا ومن ضمنِها مناقشةُ الحظرِ المالي والمصرفي.

هذا وقد أعلنت إيرانُ بكلِ وضوحٍ عن مطالبِها في محادثاتِ فيينا.. فهي تشدد أولاً على ضرورةِ أنْ تعترفَ الولاياتُ المتحدة بخطئِها بالإنسحابِ من الإتفاقِ النووي.. وإن عليها ثانياً رفعَ جميعِ أنواعِ الحظرِ المفروض على إيران فوراً.. كما أنّ على البيتِ الأبيض ثالثًا تقديمَ الضماناتِ اللازمةِ بعدمِ إنسحابٍ أحاديٍ لأيّ إدارةٍ أمريكيةٍ قادمةٍ من الاتفاقِ النووي.

باقري اكد ايضا استعداد الوفدِ الإيراني لمزيدٍ من التعامل الجاد والدفعِ بالمحادثات الى الأمام فيما اشار الى ادراج قضيتين اساسيتن في جدول الاعمال من قبل الطرفين، وهما التحقق من إلغاء الحظر واعطاء الضمانات.

وقال باقري كني:"إيران كانت قد اعلنت أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق فإن الطرف الذي ينقض الاتفاق، أي الولايات المتحدة، يجب أن تلغي الحظر وعلى إيران التحقق من ذلك اولا، ثم ممارسة نشاطاتها النووية في اطار النووي. اساس مسالة التحقق تم القبول به من قبل الطرف الاخر الا ان النقاش جار بصورة جدية حول آليات تطبيقها".

من جهته الاتحاد الاوروبي اَنّ المفاوضاتِ تسير على الطريقِ الصحيح واَنّ لدى جميعِ الأطراف إرادةً واضحة للعملِ نحوَ نهايةٍ ناجحة فيما وصف مندوبُ روسيا ميخائيل أوليانوف مباحثاتِ الجولةِ الجارية بأنها عمليةٌ موجهة لتحقيقِ نتائج، كما تحدّث مندوبُ الصين وانغ تشون، عن احتمالِ التوصلِ إلى اتفاقٍ قبلَ نهايةِ الشهرِ القادم.

وقال ممثل الاتحاد الاوروبي في مفاوضات فيينا انريكي مورا:"لإحياء الاتفاق النووي على اميركا رفع العقوبات وايران الالتزام بتعهداتها النووية. على الطرفين اتخاذ قرارات صعبة. يجب إنهاء المفاوضات للوصول إلى اتفاق في فترة زمنية معقولة في غضون أسابيع وليس أشهراً. إذا ما عملنا بجهد مكثف فيمكننا أن نصل إلى نتيجة إيجابية".

بدوره اعلن كبير الوفد الروسي المشارك في المفاوضات النووية حول إلغاء الحظر الظالم بفيينا ميخائيل اوليانوف، عن حصول "تقدم قطعي" خلال المباحثات بين الاطراف.

ونشر أوليانوف تغريدة اليوم الثلاثاء، اعلن فيها عقد "اجتماع بناء" لفريق العمل المعني بالقضايا النووية، على امتداد المفاوضات بين ايران ومجموعة 4+1 بفيينا.

واضاف : لقد شاهدنا خلال المفاوضات تقدما قطعيا، وهناك مشاورات فاعلة تجري بين الاطراف حول الغاء الحظر.

موسكو وبكين ابدتا ايضا تفاءلهما في التوصل لاتفاق. مندوب روسيا ميخائيل أوليانوف وصف مباحثات الجولة الجارية بأنها عملية موجهة لتحقيق نتائج، فيما تحدّث مندوب الصين وانغ تشون، عن احتمال التوصل إلى اتفاق قبل نهاية الشهر القادم.
رقم : 970808
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رفع جدارية جديدة على طريق المطار
رفع جدارية جديدة على طريق المطار
الفريق قاسم سليماني يأمر بمهاجمة "اسرائيل"
الفريق قاسم سليماني يأمر بمهاجمة "اسرائيل"
27 كانون الأول 2021
بالصور.. اهالي نبل والزهراء يحيون ذكرى استشهاد قادة النصر
بالصور.. اهالي نبل والزهراء يحيون ذكرى استشهاد قادة النصر
27 كانون الأول 2021
ابو مجاهد: كانت القدس هم الشهيد قاسم سليماني
ابو مجاهد: كانت القدس هم الشهيد قاسم سليماني
28 كانون الأول 2021
2021 عام ثقيل على الاقتصاد السعودي.. صدمة تلو الصدمة والاستدانة الخارجية ليست النهاية!
2021 عام ثقيل على الاقتصاد السعودي.. صدمة تلو الصدمة والاستدانة الخارجية ليست النهاية!
28 كانون الأول 2021
ردود الفعل الدولية على مناورات الرسول الأعظم 17
ردود الفعل الدولية على مناورات الرسول الأعظم 17
28 كانون الأول 2021
باقري: محادثات إلغاء الحظر ومناقشة مقترحات ايران والضمانات تبدا اليوم
باقري: محادثات إلغاء الحظر ومناقشة مقترحات ايران والضمانات تبدا اليوم
28 كانون الأول 2021
عبد اللهيان: الحكومة عازمة على فتح باب التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف
عبد اللهيان: الحكومة عازمة على فتح باب التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف
28 كانون الأول 2021
سوريا.. عدوان صهيوني يستهدف ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية
سوريا.. عدوان صهيوني يستهدف ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية
28 كانون الأول 2021
باقري كني: لو لم أكن متفائلاً لما سافرت إلى فيينا
باقري كني: لو لم أكن متفائلاً لما سافرت إلى فيينا
27 كانون الأول 2021
التحرك العسکري ضد إيران... مقامرة إسرائيل الخطيرة
التحرك العسکري ضد إيران... مقامرة إسرائيل الخطيرة
27 كانون الأول 2021
العين بالعين.. رئيس الوفد الوطني اليمني يبعث رسالة تهديدية لتحالف العدوان
العين بالعين.. رئيس الوفد الوطني اليمني يبعث رسالة تهديدية لتحالف العدوان
27 كانون الأول 2021
المقاومة صمام أمان الشعب اللبناني.. والضغوط الخارجية فصل فاشل من فصول الاستعمار
المقاومة صمام أمان الشعب اللبناني.. والضغوط الخارجية فصل فاشل من فصول الاستعمار
27 كانون الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الفريق قاسم سليماني يأمر بمهاجمة "اسرائيل"
رفع جدارية جديدة على طريق المطار
بالصور.. اهالي نبل والزهراء يحيون ذكرى استشهاد قادة النصر
ابو مجاهد: كانت القدس هم الشهيد قاسم سليماني