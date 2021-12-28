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الثلاثاء 28 كانون الأول 2021 ساعة 20:41
إيجاز صحفي يكشف تفاصيل عملية "فجر الصحراء" في الجوف
مصدر :
موقع المسيرة
رقم :
970810
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