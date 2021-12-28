الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 28 كانون الأول 2021 ساعة 21:22

المغرب يراجع خياراته لسد عجزه في قطاع الكهرباء

المغرب يراجع خياراته لسد عجزه في قطاع الكهرباء
وقالت بنعلي في تصريحات أمام مجلس النواب، إن المغرب يعتزم الوصول إلى إنتاج أكثر من 52 بالمئة من طاقته الكهربائية من مصادر متجددة قبل حلول العام 2030.

وأوضحت بنعلي، أن جهود المغرب للتحول الطاقي، تأتي في إطار رفع طموحاته بخصوص استراتيجية الطاقة، التي تتركز بالأساس على تطوير مصادر طاقة جديدة ومتجددة.

وأكدت أن البلاد تتوفر حاليا على حوالي 50 مشروعا من الطاقة المتجددة قيد الاستغلال.. "قدرة هذه المشاريع الإجمالية قيد الاستغلال تصل إلى 3950 ميغاواط".

وحل المغرب في المرتبة الثالثة عربيا بعد قطر والإمارات بتعزيز التحول الفعال في مجال الطاقة، لعام 2021.
وبحسب بنعلي، فإن وزارتها ستعمل على توفير فرص استثمارية جديدة، أبرزها برمجة قدرة إضافية تفوق الـ4000 ميغاواط من مصادر متجددة بحلول 2025.

وكان الملك محمد السادس، انتقد في تشرين الأول/ أكتوبر 2020، تأخر الحكومة في تنفيذ برنامج الطاقات المتجددة.

وفي كانون الثاني/ يناير 2018، قال رئيس الوكالة المغربية للطاقات المستدامة (حكومية) مصطفى الباكوري إن "المشاريع المبرمجة في الفترة 2018-2020، ستتمكن من تجسيد الهدف المتوخى برفع حصة القدرة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة إلى 42 بالمئة في 2020 و52 بالمئة في 2030".

ويراهن المغرب على الطاقة المتجددة، لتقليل تبعيته للخارج في الطاقة، خاصة أن فاتورة الإنفاق الحكومي على الطاقة تفوق الـ100 مليار درهم (9.9 مليار دولار) سنويا، بحسب بيانات رسمية.

و"الطاقة المتجددة" هي المستمدة من الموارد الطبيعية، والتي يتم إنتاجها من الرياح والشمس والمياه وحرارة الأرض، أو تلك المستمدة من المخلفات الطبيعية والصلبة.

وتبلغ القدرة الإجمالية للطاقات المتجددة حاليا 3700 ميغاواط، وتمثل حوالي 35 بالمئة من القدرة الكهربائية المنجزة، وبلغت مساهمتها في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية حوالي 20 بالمئة.
مصدر : وكالات
رقم : 970833
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رفع جدارية جديدة على طريق المطار
رفع جدارية جديدة على طريق المطار
الفريق قاسم سليماني يأمر بمهاجمة "اسرائيل"
الفريق قاسم سليماني يأمر بمهاجمة "اسرائيل"
27 كانون الأول 2021
بالصور.. اهالي نبل والزهراء يحيون ذكرى استشهاد قادة النصر
بالصور.. اهالي نبل والزهراء يحيون ذكرى استشهاد قادة النصر
27 كانون الأول 2021
ابو مجاهد: كانت القدس هم الشهيد قاسم سليماني
ابو مجاهد: كانت القدس هم الشهيد قاسم سليماني
28 كانون الأول 2021
2021 عام ثقيل على الاقتصاد السعودي.. صدمة تلو الصدمة والاستدانة الخارجية ليست النهاية!
2021 عام ثقيل على الاقتصاد السعودي.. صدمة تلو الصدمة والاستدانة الخارجية ليست النهاية!
28 كانون الأول 2021
ردود الفعل الدولية على مناورات الرسول الأعظم 17
ردود الفعل الدولية على مناورات الرسول الأعظم 17
28 كانون الأول 2021
باقري: محادثات إلغاء الحظر ومناقشة مقترحات ايران والضمانات تبدا اليوم
باقري: محادثات إلغاء الحظر ومناقشة مقترحات ايران والضمانات تبدا اليوم
28 كانون الأول 2021
عبد اللهيان: الحكومة عازمة على فتح باب التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف
عبد اللهيان: الحكومة عازمة على فتح باب التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف
28 كانون الأول 2021
سوريا.. عدوان صهيوني يستهدف ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية
سوريا.. عدوان صهيوني يستهدف ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية
28 كانون الأول 2021
باقري كني: لو لم أكن متفائلاً لما سافرت إلى فيينا
باقري كني: لو لم أكن متفائلاً لما سافرت إلى فيينا
27 كانون الأول 2021
التحرك العسکري ضد إيران... مقامرة إسرائيل الخطيرة
التحرك العسکري ضد إيران... مقامرة إسرائيل الخطيرة
27 كانون الأول 2021
العين بالعين.. رئيس الوفد الوطني اليمني يبعث رسالة تهديدية لتحالف العدوان
العين بالعين.. رئيس الوفد الوطني اليمني يبعث رسالة تهديدية لتحالف العدوان
27 كانون الأول 2021
المقاومة صمام أمان الشعب اللبناني.. والضغوط الخارجية فصل فاشل من فصول الاستعمار
المقاومة صمام أمان الشعب اللبناني.. والضغوط الخارجية فصل فاشل من فصول الاستعمار
27 كانون الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الفريق قاسم سليماني يأمر بمهاجمة "اسرائيل"
رفع جدارية جديدة على طريق المطار
بالصور.. اهالي نبل والزهراء يحيون ذكرى استشهاد قادة النصر
ابو مجاهد: كانت القدس هم الشهيد قاسم سليماني