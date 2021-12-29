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الأربعاء 29 كانون الأول 2021 ساعة 09:32

البرلمان السوري يدين مخططات الاحتلال الاستيطانية في الجولان

البرلمان السوري يدين مخططات الاحتلال الاستيطانية في الجولان
وجاء في بيان أصدره المجلس الثلاثاء “إننا ندين بأشد العبارات الخطة الصهيونية الاستيطانية التي تهدف إلى بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية إضافة إلى بنى تحتية ومشاريع أخرى على مدى الخمس سنوات القادمة والتي تهدف من خلالها قوات الاحتلال إلى جذب دفعات جديدة من المستوطنين الصهاينة لمضاعفة أعدادهم وإسكانهم على أرض الجولان السوري المحتل”.

وأكد المجلس أن هذه الإجراءات والممارسات الصهيونية هي امتداد لسلسلة الاعتداءات المتكررة على الأهالي في الجولان السوري المحتل في محاولات مستميتة ويائسة لتغيير بنيته السكانية والديمغرافية والجغرافية وفي انتهاك صارخ وواضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 الذي اعتبرت فيه إجراءات حكومة الاحتلال بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان العربي السوري المحتل لاغية وباطلة وليس لها أثر قانوني أو شرعي إضافة إلى القرارات اللاحقة الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة والتي تدين وتندد بمجملها بإجراءات وأفعال سلطة الاحتلال.

وأعرب المجلس عن الرفض والاستنكار الشديدين لهذه الإجراءات الإجرامية بحق الأهالي في الجولان السوري المحتل مؤكداً من جديد أن كل ذرة من ثرى الجولان الغالي هي جزء لا يتجزأ من أرض سوريا.

وجدد مجلس الشعب دعمه ووقوفه الثابت والدائم وبكل الوسائل المتاحة إلى جانب الأهالي بالجولان السوري المحتل حتى استعادة كامل ترابه وعودته كاملاً غير منقوص إلى حضن الوطن مهما طال الزمن أو قصر.
رقم : 970913
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