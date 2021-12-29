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الأربعاء 29 كانون الأول 2021 ساعة 11:12

وزير النقل اليمني يؤكد على خلو مطار صنعاء من أي مظاهر عسكرية

وزير النقل اليمني يؤكد على خلو مطار صنعاء من أي مظاهر عسكرية
وقال وزير النقل اليمني إن العدوان يجهد نفسه لتبرير استهداف المطار رغم الشهادات الدولية حول مدنية المطار وتجريم العالم لاستهدافه، مضيفاً أن العدوان يزعم أن استهداف المطار تم بعد ابلاغ الأمم المتحدة وهي معنية بتأكيد تلك المزاعم أو نفيها والصمت عن استهداف المطار جريمة كبيرة.

وأضاف المراني قوله "طالبنا الامم المتحدة باتخاذ موقف معلن بعد الاستهداف المباشر وغير المسبوق لمطار صنعاء، مؤكداً أن مطار صنعاء مفتوح أمام الأمم المتحدة والاعلام الدولي لتفنيد مزاعم العدوان والتأكد من مدنية استخدام المطار.

وأوضح الوزير أن رحلات الأمم المتحدة لازالت مستمرة والطائرات تقلع وتعود الى اليمن بشكل يومي رغم ما تعرض له المطار من قصف.

وقال إن حركة الملاحة تضررت في المطار نتيجة تدمير الغارات الأخيرة لعدد من أجهزة الملاحة والرصد والأمم المتحدة وعدت بتأمين ادخال الاجهزة المعرقلة.

وتابع المراني قوله إن المنسق المقيم للأمم المتحدة ومعظم المسؤولين الأممين الزائرين لليمن أكدوا أن فتح مطار صنعاء ضرورة ملحة والتعنت القائم لا مبرر له.

وحمل الأمم المتحدة مسؤولية ادانة اغلاق المطار والتحرك لفتحه وتلقينا وعودا عديدة بالعمل من أجل ذلك.
رقم : 970924
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