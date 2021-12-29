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الأربعاء 29 كانون الأول 2021 ساعة 11:30
لبنان.. تسجيل 2280 إصابة جديدة بكورونا و15 حالة وفاة
وأوضحت أنّه تمّ تسجيل 2188 إصابة بين المقيمين و92 حالة بين الوافدين، مشيرةً إلى أنّه تمّ تسجيل 15 وفاة جديدة خلال السّاعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 9072.
مصدر :
وكالات
رقم :
970929
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