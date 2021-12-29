لبنان.. تسجيل 2280 إصابة جديدة بكورونا و15 حالة وفاة

وأوضحت أنّه تمّ تسجيل 2188 إصابة بين المقيمين و92 حالة بين الوافدين، مشيرةً إلى أنّه تمّ تسجيل 15 وفاة جديدة خلال السّاعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 9072.