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الأربعاء 29 كانون الأول 2021 ساعة 11:55

اهالي دمشق يستذكرون الشهيد "قاسم سليماني" بحفل تأبيني

اهالي دمشق يستذكرون الشهيد "قاسم سليماني" بحفل تأبيني
مع حلول الذكرى الثانية لاستشهاد القائد قاسم سليماني، احيت الاوساط الشعبية والمجتمع المدني هذه الذكرى من خلال مؤتمر الوفاء، وفاءا للشهيد الذي كانَ حاضرا ومشرفا شخصيا على معاركِ التحرير من الارهابيين في جبهات سورية عديدة ، ووفاءا لذكراه الحاضرة في قلب كل سوري شريف.

وقالت مسؤولة الثقافة في تجمع شباب المحبة والسلام، هنا مكنا: "نريد الوفاء ولو بجزء بسيط من الذي قدمه لهذه البلد الطاهرة، البلد التي لولا دم الشهداء لما تحررت ولولا الجيش العربي السوري ما تحررت ولولا الاصدقاء والشرفاء في العالم لما تحررت".

كما قالت منظمة للمهرجان، سهام عبود: "لن ننسى دماء شهدائنا من المقاومة الاسلامية، من الجمهورية الاسلامية الايرانية الذين وقفوا معنا بهذه المحنة الصعبة حتى تجاوزناها والتي كانت من اشد الحروب شراسة بالعالم ".

الحاضرون استذكروا صفات الشهيد سليماني واكدوا انهم ماضون على نهج الكرامة الذي خطه الشهداء.

من جهته قال عضو المجلس السياسي في الحرس القومي العربي، عصام فاخوري: "الحديث عن قاسم سليماني هو الحديث عن شخصية كبيرة غيرت موازين القوى وكان ذلك بسبب ايمانه بانه في جانب سوريا في جانب الحق هو في الجهة المقابلة لقوى العدوان الصهيوتكفيري، هو في الجهة المقابلة لامريكا الشيطان الاكبر ".

الشهيد قاسم سليماني نجح في كسر المخطط الصهيو امريكي و استطاع تعديل بوصلة النظام الاقليمي ، مؤسسا لموازين قوية لمعركة الحق ضد الباطل.
مصدر : وكالات
رقم : 970935
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