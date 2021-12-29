برلماني أوروبي: لم يبذل أحداً جهداً مثل القائد سليماني لهزيمة داعش في العراق

وأوضح مايك والاس "في حين كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها مسؤولين عن صعود داعش وتسليح الجماعات المتشددة، لم يحاول أحد مثل القائد الجنرال قاسم سليماني هزيمة داعش في العراق".



وأضاف "ومع ذلك، بعد اغتياله (استشهاده) على يد الولايات المتحدة، لم يكن هناك إدانة من المجتمع الدولي".



وكانت الولايات المتحدة في عهد رئيسها الإرهابي دونالد ترامب قد أعلنت مسؤوليتها عن اغتيال قائد فيلق القدس القائد الشهيد قاسم سليماني أثناء خروجه من مطار بغداد الدولي برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق الشهيد أبو مهدي المهندس فجر الثالث من يناير/كانون الثاني لعام 2020.