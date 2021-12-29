الخارجية الإيرانية تدين العدوان ‘‘الإسرائيلي‘‘ على ميناء اللاذقية السوري

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: ان اجراء الكيان الصهيوني هذا، بالإضافة إلى الاعتداء على دولة عضو في الأمم المتحدة وانتهاك صارخ لسيادة هذا البلد، هو في الوقت ذاته عمل عدواني ومثال واضح على أهداف هذا الكيان لخلق أزمة وفوضى في المنطقة. كما يعتبر عملاً غير إنساني وغير أخلاقي.



واكد خطيب زادة أن قادة هذا الكيان الذين لا يتحملون الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة، وحددوا أمنهم في انعدام أمن وعدم استقرار المنطقة، شنوا هجمات متكررة على الأراضي السورية بذرائع واهية لا أساس لها من الصحة وانتهكوا واستهزؤا كافة القوانين والأنظمة والمعايير الدولية.



واعتبر المتحدث باسم الخارجية الدفاع المشروع والرد على ممارسات المعتدين حقاً لحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية المقاوم، ودعا الدول والمجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه الهجمات التي تعرض الأمن والسلم الإقليميين للخطر، لأن الصمت إزاء مثل هذه الممارسات العدوانية للكيان الصهيوني سيكون مشجعاً وضوءاً أخضر لهذا الكيان لمواصلة الأعماله العدوانية.