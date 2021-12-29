الصحة الإيرانية تعلن تسجيل 53 وفاة جديدة بكورونا

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي اليوم الاربعاء عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر ،اليوم الاربعاء، الى 131 الفا و527 شخصا.



وأشارت في تقريرها الى تسجيل الف و905 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 6 ملايين و190 الفا و762 شخصا.



وأضافت أن الفين و 732 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس في وضع حرج ويتلقون العلاج في المستشفيات.



وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و32 الفا و 615 شخصا لغاية الآن.