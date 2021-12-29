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الأربعاء 29 كانون الأول 2021 ساعة 15:37

اطلاق حملة دولية لتلاوة القرآن في ذکری إستشهاد الحاج قاسم سلیماني

اطلاق حملة دولية لتلاوة القرآن في ذکری إستشهاد الحاج قاسم سلیماني
وتمّ إطلاق هذه الحملة القرآنیة الدولية الإثنین الماضي 27 ديسمبر الجاري تحت عنوان هاشتاغ "#للشهداء" وستستمر لغایة 4 كانون الثاني 2022 للميلاد.

وقد شاركت العدید من المؤسسات القرآنیة في هذه الحملة التي تقودها مؤسسة "أنوار الرسول الأعظم (ص)" الثقافیة في طهران ویقوم القراء المشارکون في الحملة بتلاوة الآیة الـ27 لغایة الآية الـ30 من سورة "الفجر" المباركة ونشرها عبر حساباتهم الإلکترونیة على شبكات التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ "#للشهداء".

ویمکن لجمیع القراء من إیران، ومختلف دول العالم المشارکة في هذه الحملة التي تقام إلکترونیاً، وتحميل مقاطع فيديو لتلاواتهم للآيات الأخيرة من سورة الفجر (الآية الـ27 حتى الآية الـ30) على الشبکات الإجتماعیة، وذلك بشكل فردي أو جماعي.

وعلی الجمیع تسجیل تلاوتهم بشكل أفقي وبصيغة "MP4" وتسجیل هاشتاغ "#للشهداء" تحت الفیدیو قبل نشره.

الجدير بالذكر أن هذه هي السنة الثانية التي تقام هذه الحملة الدولية لتلاوة القرآن بمناسبة ذكرى استشهاد الحاج قاسم سليماني والحاج أبومهدي المهندس.

وأستشهد القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني "الفريق الحاج قاسم سليماني" برفقة النائب السابق لرئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق "الحاج أبو مهدي المهندس" وعدد من رفاقهما بعد عدوان جوي جبان على موكبهم من قبل مسيرة أمريكية بتاريخ 3 كانون الثاني عام 2020 للميلاد في جريمة اغتيال دولية بأمر من الرئيس الامريكي السابق "دونالد ترامب" قرب مطار بغداد الدولي.
إطلاق حملة دولية لتلاوة القرآن في ذکری إستشهاد "الحاج قاسم سلیماني"
مصدر : وكالات
رقم : 970959
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