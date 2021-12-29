وتوزعت الحالات جغرافيًّا، وفق التقرير الوبائي اليومي، إلى 4 وفيات و205 إصابات بالضفة الغربية، وحالتي وفاة و86 إصابة في قطاع غزة.



وبلغت نسبة التعافي من "كورونا" في فلسطين 98.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.



وأورد التقرير الوبائي أن حالات التعافي توزعت جغرافيًّا إلى 277 حالة في الضفة الغربية، و120 في قطاع غزة.



ويتواجد 55 مريضًا في غرف العناية المكثفة، فيما يُعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في المستشفيات في الضفة 115 مريضًا، منهم 19 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.