ايران تدين هجمات الكيان الصهيوني المتكررة على الاراضي السورية

وكانت مقاتلات الكيان الصهيوني قد استهدفت يوم امس الثلاثاء عددا من الحاويات في ميناء اللاذقية في سوريا.



وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية في هذا الصدد: ان هذا الاجراء الذي قام به الكيان الصهيوني، فضلا عن كونه يعد عدوانا على دولة عضو في منظمة الامم المتحدة وخرقا سافرا لسيادتها، فهو عمل عدواني ومثال صارخ لاهداف اثارة الازمة والفوضى من قبل هذا الكيان في المنطقة كما يعتبر عملا لاانسانيا وغير اخلاقي.



واضاف: ان قادة هذا الكيان الذين لا يطيقون الامن والاستقرار في المنطقة ويجدون امنهم وراء زعزعة الاستقرار واثارة الفوضى فيها ينتهكون ويسخرون من جميع القوانين والقرارات والمعايير الدولية بتنفيذهم هجمات متكررة على الاراضي السورية وبذرائع خاوية ولا اساس لها.



واكد ان من حق الحكومة والشعب المقاوم في سوريا الدفاع المشروع والمضاد امام هذه الاعتداءات، داعيا دول العالم والمحافل الدولية الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الهجمات التي تهدد الامن والسلام في المنطقة، ذلك لان التزام الصمت تجاه اعتداءات الكيان الصهيوني هذه سيكون بمثابة التشجيع له واعطائه الضوء الاخضر لمواصلة اعتداءاته.



