قفزة بإصابات فيروس كورونا في السعودية والإمارات والأردن

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 744 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وجرى تسجيل حالة وفاة واحدة، وتعافي (231) حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (43) حالة، وفق وسائل إعلام سعودية.



ويبلغ إجمالي عدد الإصابات في المملكة 554 ألفا و665 حالة، وعدد حالات التعافي 541 ألفا و388 حالة، وعدد الوفيات إلى 8874 حالة.



وأعلنت السلطات السعودية عن إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة والأنشطة والفعاليات في المملكة، اعتبارا من الساعة السابعة من صباح الخميس المقبل.



وفي ذات السياق سجلت الإمارات، 2234 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، دون تصنيف الحالات بحسب السلالات.



ويعد ذلك المعدل الأعلى في الدولة الخليجية منذ يونيو/حزيران الماضي، وفق "رويترز".



وفي الأردن، ارتفعت حصيلة الإصابات بالسلالة الجديدة من "كورونا"، والمعروفة بـ"أوميكرون"، مسجلة 466 إصابة جديدة، بحسب الوكالة الأردنية الرسمية "بترا".



ووفق مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة الأردنية "عادل البلبيسي"، ارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالمتحور الجديد شديد العدوى في الأردن إلى 794 حالة.



وأضاف "البلبيسي" أن الوزارة ستستمر بالإعلان عن أي حالات يتم تأكيد إصابتها تباعا وبكل شفافية.



وكانت منظمة الصحة العالمية، حذرت من أن الخطورة التي يمثلها متحور "أوميكرون" السريع الانتشار لا تزال "عالية جدا".



والأسبوع الماضي، قفزت أعداد الإصابات بالفيروس بنسبة 11% حول العالم.