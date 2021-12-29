الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 29 كانون الأول 2021 ساعة 19:53

قفزة بإصابات فيروس كورونا في السعودية والإمارات والأردن

قفزة بإصابات فيروس كورونا في السعودية والإمارات والأردن
وأعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 744 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجرى تسجيل حالة وفاة واحدة، وتعافي (231) حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (43) حالة، وفق وسائل إعلام سعودية.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات في المملكة 554 ألفا و665 حالة، وعدد حالات التعافي 541 ألفا و388 حالة، وعدد الوفيات إلى 8874 حالة.

وأعلنت السلطات السعودية عن إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة والأنشطة والفعاليات في المملكة، اعتبارا من الساعة السابعة من صباح الخميس المقبل.

وفي ذات السياق سجلت الإمارات، 2234 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، دون تصنيف الحالات بحسب السلالات.

ويعد ذلك المعدل الأعلى في الدولة الخليجية منذ يونيو/حزيران الماضي، وفق "رويترز".

وفي الأردن، ارتفعت حصيلة الإصابات بالسلالة الجديدة من "كورونا"، والمعروفة بـ"أوميكرون"، مسجلة 466 إصابة جديدة، بحسب الوكالة الأردنية الرسمية "بترا".

ووفق مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة الأردنية "عادل البلبيسي"، ارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالمتحور الجديد شديد العدوى في الأردن إلى 794 حالة.

وأضاف "البلبيسي" أن الوزارة ستستمر بالإعلان عن أي حالات يتم تأكيد إصابتها تباعا وبكل شفافية.

وكانت منظمة الصحة العالمية، حذرت من أن الخطورة التي يمثلها متحور "أوميكرون" السريع الانتشار لا تزال "عالية جدا".

والأسبوع الماضي، قفزت أعداد الإصابات بالفيروس بنسبة 11% حول العالم.
مصدر : وكالات
رقم : 970987
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
برلماني أوروبي: لم يبذل أحداً جهداً مثل القائد سليماني لهزيمة داعش في العراق
برلماني أوروبي: لم يبذل أحداً جهداً مثل القائد سليماني لهزيمة داعش في العراق
اهالي دمشق يستذكرون الشهيد "قاسم سليماني" بحفل تأبيني
اهالي دمشق يستذكرون الشهيد "قاسم سليماني" بحفل تأبيني
29 كانون الأول 2021
لردع المستوطنين.. الخيار العسكري لا مفر منه ومطروح بقوة
لردع المستوطنين.. الخيار العسكري لا مفر منه ومطروح بقوة
29 كانون الأول 2021
أهداف السعودية بالقصف الوحشي للمدن اليمنية
أهداف السعودية بالقصف الوحشي للمدن اليمنية
29 كانون الأول 2021
لماذا يشكل فوز "بوريك" برئاسة تشيلي تهديداً استراتيجيّاً لـ"إسرائيل"؟
لماذا يشكل فوز "بوريك" برئاسة تشيلي تهديداً استراتيجيّاً لـ"إسرائيل"؟
29 كانون الأول 2021
رفع جدارية جديدة على طريق المطار
رفع جدارية جديدة على طريق المطار
28 كانون الأول 2021
الفريق قاسم سليماني يأمر بمهاجمة "اسرائيل"
الفريق قاسم سليماني يأمر بمهاجمة "اسرائيل"
27 كانون الأول 2021
بالصور.. اهالي نبل والزهراء يحيون ذكرى استشهاد قادة النصر
بالصور.. اهالي نبل والزهراء يحيون ذكرى استشهاد قادة النصر
27 كانون الأول 2021
ابو مجاهد: كانت القدس هم الشهيد قاسم سليماني
ابو مجاهد: كانت القدس هم الشهيد قاسم سليماني
28 كانون الأول 2021
2021 عام ثقيل على الاقتصاد السعودي.. صدمة تلو الصدمة والاستدانة الخارجية ليست النهاية!
2021 عام ثقيل على الاقتصاد السعودي.. صدمة تلو الصدمة والاستدانة الخارجية ليست النهاية!
28 كانون الأول 2021
ردود الفعل الدولية على مناورات الرسول الأعظم 17
ردود الفعل الدولية على مناورات الرسول الأعظم 17
28 كانون الأول 2021
باقري: محادثات إلغاء الحظر ومناقشة مقترحات ايران والضمانات تبدا اليوم
باقري: محادثات إلغاء الحظر ومناقشة مقترحات ايران والضمانات تبدا اليوم
28 كانون الأول 2021
عبد اللهيان: الحكومة عازمة على فتح باب التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف
عبد اللهيان: الحكومة عازمة على فتح باب التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف
28 كانون الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
اهالي دمشق يستذكرون الشهيد "قاسم سليماني" بحفل تأبيني
الفريق قاسم سليماني يأمر بمهاجمة "اسرائيل"
رفع جدارية جديدة على طريق المطار
بالصور.. اهالي نبل والزهراء يحيون ذكرى استشهاد قادة النصر