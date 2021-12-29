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الأربعاء 29 كانون الأول 2021 ساعة 20:50

أبرز التطورات على الساحة اليمنية 29-12-2021

أبرز التطورات على الساحة اليمنية 29-12-2021
وتبذل السلطات المحلية جهودا كبيرة لتطبيع الأوضاع العامة في المناطق المحررة مؤخرا، والحفاظ على الأمن والإستقرار وعقد مصالحات مع مشايخ ووجهاء القبائل في المناطق الحدودية للعفو عن المغرر بهم ممن تجندوا في صفوف العدوان.

وتواصل القوات اليمنية تقدمها الميداني في الصحراء المحاذية لإمارة نجران السعودية حيث وصلت الى مشارف معسكر طيبة الأسم التابع لمرتزقة الجيش السعودي.

وحظيت عملية فجر الصحراء التي نفذتها القوات اليمنية في صحراء الجوف، وحررت أكثر من الف و200 كيلو متر مربع بترحيب شعبي وقبلي واسع في المناطق المحررة، بعد ان عانت لسنوات طويلة من هيمنة الجماعات التكفيرية الموالية للنظام السعودي.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، اليوم الأربعاء في الايجاز الصحفي ان القوات اليمنية تمكنت من تحرير اكثر من 1200 كم مربع لتصبح محافظة الجوف محررة بالكامل.

وأضاف العميد سريع ان القوات اليمنية تمكنت من اغتنام كميات من الاسلحة المتوسطة والخفيفة والثقيلة واسقطت طائرة اميركية من نوع سكان ايغل وسيتم الكشف عن وثائق تؤكد تدخل السعودية لمنع اليمنيين من حفر ابار المياه.

وأكد: صنعاء ومارب والجوف وصعدة والحديدة تعرضت لاكثر من 500 غارة جوية خلال الايام الماضية وتحالف العدوان يريد ان يكون اليمن خاضعا تحت وصايته.

ولفت إلى أن الصمود اليمني الذي نشاهده هو من اجل استكمال مسيرة التحرر والاستقلال.. مضيفا إنه العدوان لم يستوعب ان الشعب اليمني باجياله المختلفة هزم كل انواع الغزو عبر التاريخ.
رقم : 971005
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