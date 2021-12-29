26 غارة جوية لتحالف العدوان السعودي على 5 محافظات يمنية

مصدر أمني أوضح أن طيران العدوان شن 7 غارات على البلق بمديرية الوادي وغارتين على مديرية صرواح وغارة على حريب في مأرب وثلاث غارات جوية على منطقتي الكنب و البرح في مديرية مقبنة بتعز.



وأضاف المصدر أن طيران العدوان شن 10 غارات جوية على مديريتي بيحان وعسيلان بشبوة وغارتين على منطقة المرزيق في مديرية خب والشعف بالجوف وغارة جوية على منطقة القنذع في مديرية نعمان بمحافظة البيضاء.



وفي الحديدة أوضح مصدر في غرفة ضباط الارتباط أن قوى العدوان ارتكبت 108 خروق لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة بينها استحداث تحصينات قتالية.



وأضاف المصدر أن من بين الخروق، 3 غارات لطيران تجسسي على حيس والجبلية وتحليق طائرات حربية وتجسسية في أجواء حيس والجبلية، و21 خرقا بقصف مدفعي لعدد 87 قذيفة و 70 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.