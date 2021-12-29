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الأربعاء 29 كانون الأول 2021 ساعة 22:30

ايطاليا وبريطانيا... رقم قياسي غير مسبوق لإصابات كورونا

ايطاليا وبريطانيا... رقم قياسي غير مسبوق لإصابات كورونا
وكانت السلطات الصحية سجلت، أمس الثلاثاء، 78313 إصابة جديدة بالمرض.

كما رصدت السلطات الصحية 136 وفاة جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، نزولا من 202 في اليوم السابق.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في وقت سابق من اليوم عن "قلقها الكبير" من حدوث "تسونامي إصابات" بكورونا، بسبب متحوري "دلتا" و"أوميكرون".

في سياق متصل سجلت بريطانيا، اليوم الأربعاء، قفزة قياسية حادة للإصابات الجديدة بفيروس كورونا حيث تجاوز هذا المؤشر 180 ألف حالة وذلك على خلفية انتشار متسارع لسلالة "أوميكرون".

وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في إحصائية محدثة، بارتفاع حصيلة الإصابات بالمرض خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 183037 حالة مقابل 98515 في بيانات الاثنين و129471 الثلاثاء، لتصل إلى مستوى 12.559 مليون حالة.

كما ذكرت الوزارة أنها سجلت 57 وفاة جديدة ناجمة عن المرض مقارنة مع 143 في إحصائية الاثنين و18 الثلاثاء، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في المملكة المتحدة إلى 148089.

ويأتي ارتفاع الإصابات اليومية بفيروس كورونا على خلفية انتشار متسارع لسلالة "أوميكرون" التي تعتبر أكثر عدوى من كل سابقاتها وتتضمن عددا قياسيا من الطفرات.

وفي وقت سابق من الأربعاء أعلنت منظمة الصحة العالمية أن العالم يواجه "طوفانا" من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بسبب سلالتي "دلتا" و"أوميكرون"، التي تتضمن عددا قيايا من الطفرات، فيما تم تسجيل حصيلات غير مسبوقة للإصابات اليوم في كل من الولايات المتحدة وفرنسا والبرتغال والدنمارك.
مصدر : وكالات
رقم : 971022
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