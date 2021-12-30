الصفحة الرئيسية
0
الخميس 30 كانون الأول 2021 ساعة 08:55

قطر تعيد 6 دول إلى قائمة الجائحة الحمراء

قطر تعيد 6 دول إلى قائمة الجائحة الحمراء
وأوضحت وزارة الصحة القطرية الاربعاء، أن التحديث الجديد سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم السبت المقبل.

وشملت القائمة الحمراء مجددا، الى جانب الاردن، الإمارات والسعودية ولبنان والسودان والجزائر.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم الإبقاء على مصر ضمن قائمة الدول "الحمراء الاستثنائية"، وهي الدولة العربية الوحيدة في هذه القائمة.

وأوضحت الوزارة، الإجراءات المتبعة للقادمين من الدول المصنفة بالقوائم الخضراء، والحمراء، والحمراء الاستثنائية، فيما يخص فحص كورونا والحجر الصحي.

ولا يطلب من المسافرين القادمين من دول القائمة الخضراء، سوى إجراء فحص pcr قبل المغادرة وبعد الوصول، دون الحاجة لحجر صحي، ولكن سيطلب من غير المحصنين القادمين من دول هذه القائمة حجرا منزليا لمدة 7 أيام.

وسيتم اعفاء القادمين إلى قطر والحاصلين على اللقاح، من دول القائمة الحمراء من الحجر الصحي لدى عودتهم إلى قطر في حال ظهور النتيجة سلبية، وغير ذلك يتوجب عليهم الخضوع لحجر فندقي لمدة يومين.
مصدر : وكالات
رقم : 971057
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
العميد باكبور: أصبحنا أقوى من أي وقت مضى
العميد باكبور: أصبحنا أقوى من أي وقت مضى
فشل مشروع آل سعود قصير المدى في كرة القدم... ابن سلمان يبقی "قاتلا" و"مجرما"
فشل مشروع آل سعود قصير المدى في كرة القدم... ابن سلمان يبقی "قاتلا" و"مجرما"
30 كانون الأول 2021
في الذكرى الـ 13.. ماذا حققت معركة الفرقان للمقاومة الفلسطينية؟
في الذكرى الـ 13.. ماذا حققت معركة الفرقان للمقاومة الفلسطينية؟
30 كانون الأول 2021
قالیباف: الشهید سليماني جاهد على مدى 40 عاماً بعيدا عن الضجيج السياسي
قالیباف: الشهید سليماني جاهد على مدى 40 عاماً بعيدا عن الضجيج السياسي
30 كانون الأول 2021
القمع في البحرين... متى تكون أصوات اوروبا خافتة
القمع في البحرين... متى تكون أصوات اوروبا خافتة
30 كانون الأول 2021
برلماني أوروبي: لم يبذل أحداً جهداً مثل القائد سليماني لهزيمة داعش في العراق
برلماني أوروبي: لم يبذل أحداً جهداً مثل القائد سليماني لهزيمة داعش في العراق
29 كانون الأول 2021
اهالي دمشق يستذكرون الشهيد "قاسم سليماني" بحفل تأبيني
اهالي دمشق يستذكرون الشهيد "قاسم سليماني" بحفل تأبيني
29 كانون الأول 2021
لردع المستوطنين.. الخيار العسكري لا مفر منه ومطروح بقوة
لردع المستوطنين.. الخيار العسكري لا مفر منه ومطروح بقوة
29 كانون الأول 2021
أهداف السعودية بالقصف الوحشي للمدن اليمنية
أهداف السعودية بالقصف الوحشي للمدن اليمنية
29 كانون الأول 2021
لماذا يشكل فوز "بوريك" برئاسة تشيلي تهديداً استراتيجيّاً لـ"إسرائيل"؟
لماذا يشكل فوز "بوريك" برئاسة تشيلي تهديداً استراتيجيّاً لـ"إسرائيل"؟
29 كانون الأول 2021
رفع جدارية جديدة على طريق المطار
رفع جدارية جديدة على طريق المطار
28 كانون الأول 2021
الفريق قاسم سليماني يأمر بمهاجمة "اسرائيل"
الفريق قاسم سليماني يأمر بمهاجمة "اسرائيل"
27 كانون الأول 2021
بالصور.. اهالي نبل والزهراء يحيون ذكرى استشهاد قادة النصر
بالصور.. اهالي نبل والزهراء يحيون ذكرى استشهاد قادة النصر
27 كانون الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
اهالي دمشق يستذكرون الشهيد "قاسم سليماني" بحفل تأبيني
الفريق قاسم سليماني يأمر بمهاجمة "اسرائيل"
رفع جدارية جديدة على طريق المطار
بالصور.. اهالي نبل والزهراء يحيون ذكرى استشهاد قادة النصر