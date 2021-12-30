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الخميس 30 كانون الأول 2021 ساعة 09:13

العميد باكبور: أصبحنا أقوى من أي وقت مضى

العميد باكبور: أصبحنا أقوى من أي وقت مضى
وأفادت وكالة "تسنيم" ، ان العميد محمد باكبور قال في تصريح له الاربعاء، ان العدو رأى وأدرك قوة الجمهورية الإسلامية وأدرجها في حساباته ويعلم أن نظام الجمهورية الإسلامية هو نظام قوي.

وثمن قائد القوات البرية في الحرس الثوري تواجد الفرقة 17 في عدة مهام في شمال غرب البلاد وتدمير مواقع الزمر المعادية لنظام الجمهورية الاسلامية في تلك المناطق، فضلا عن إرسال القوات إلى سوريا ومحاربة تنظيم "داعش" الارهابي واضاف: ان شهداء الدفاع المقدس والمدافعون عن العتبات المقدسة والمهام للفرقة الـ17 في المناطق الحدودية، لا يمكن أبدا نسيانها.

واضاف العميد باكبور : تم تقديم شهداء كثيرون في سبيل الثورة ، والآن رغم الأعمال العدائية القائمة يسود الهدوء في البلاد،وان الاستكبار العالمي وسائر الاعداء سيتراجعون عن عداءهم عندما نتراجع عن مبادئ الثورة ،وهذا لن يحدث أبدا.
رقم : 971064
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