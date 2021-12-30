الصفحة الرئيسية
0
الخميس 30 كانون الأول 2021 ساعة 09:22

خطيب زادة : نتابع بجدية أوضاع الرعايا الايرانيين التسعة المفقودين في تركيا

خطيب زادة : نتابع بجدية أوضاع الرعايا الايرانيين التسعة المفقودين في تركيا
وتداولت بعض وسائل الإعلام ، في أيلول / سبتمبر من هذا العام انباء عن احتجاز الشرطة التركية تسعة مواطنين إيرانيين وتسليمهم إلى جماعات إرهابية في شمال سوريا. كما ورد في بعض وسائل الإعلام ، ان هؤلاء الأشخاص التسعة هم من منطقة هورامان ومدينة باوه.

وبحسب وكالة أنباء فارس ، فإن هؤلاء الاشخاص التسعة كان تواجدهم في تركيا بهدف الحصول على اللجوء في هذا البلد ، وبعد اعتقالهم من قبل الحكومة التركية ، عرّفوا عن أنفسهم بأنهم "أكراد سوريون" وسلمتهم الحكومة التركية إلى الجماعات الإرهابية في سوريا. حتى خلال هذه الفترة ، كانت هناك شائعات بأن الجماعات الارهابية قد اتصلت بأسر هؤلاء الأشخاص وطالبت بمبلغ 2000 دولار مقابل الإفراج عن كل واحد منهم.

وبحسب ما ورد في وسائل الإعلام ، فإن أسمائهم هي "موبين فالديبيجي" و "فاردين درويشيبور" و "أفشار رستمي" و "هدايت رخزادي زردوي" و "مسعود حيدري" و "سيافاش باكسراشت" و "بهمن شادرافان" و "سعيد أحمدي" و هو "سمران خزربور".

ومنذ ذلك الحين ، احتشدت عائلاتهم أمام وزارة الخارجية وكذلك أمام السفارة التركية في طهران. كما تساءل الصحفيون عن هذه القضية في المؤتمرات الصحفية الاسبوعية للمتحدث باسم السلك الدبلوماسي.

فخلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي للمتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده في 17 تشرين الأول / أكتوبر ، سأل أحد المراسلين عن متابعت قضية الاكراد الايرانيين التسعة ، فأجاب: "لم نترك أي موضوع دون متابعة ولن نفعل ذلك". في قضايا الحدود ، هناك دائمًا مجموعة من التفاصيل والامور التي يجب التصرف وفقًا لها. كانت هناك دائما تقارير متضاربة. وعقد حرس حدودنا اجتماعات مشتركة وتجري متابعة الموضوع في طهران وأنقرة. نحن نتحدث عن هذا الموضوع وعن قضية أو قضيتين اخريتين من القضايا الحدودية .

في 20 كانون الأول / ديسمبر طرح هذا السؤال في لقاء أسبوعي مع خطيب زاده بخصوص اعتقال تسعة مواطنين أكراد إيرانيين من قبل الشرطة التركية وتسليمهم للجماعات الإرهابية في سوريا ، وقال: لن يتم تأكيد التفاصيل التي ذكرتها. فيما يتعلق بعدد من المواطنين الإيرانيين الذين اعتقلوا بسبب دخولهم غير الشرعي حسب ادعاء تركيا ، وقد نوقشت القضية خلال زيارة وزير الخارجية التركي إلى طهران باعتبارها أحد الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتقرر ان تقوم قوات الحدود للبلدين بمتابعة القضية . كما أصدرت السفارة الإيرانية في أنقرة مذكرة بهذا الشأن كما يتابع مساعد وزير الخارجية والمدير العام المختص هذا الموضوع ، ولا يزال هذا الموضوع قيد البحث.

وفي هذا الصدد ، استفسر مراسل وكالة "فارس" في اتصال هاتفي مع سعيد خطيب زاده عن هذه القضية ، وأوضح ان : وزارة الخارجية والقسم القنصلي ، وبعد الاطلاع على هذه القضية من أهالي هؤلاء الأشخاص ، أثاروا الموضوع من خلال السفارة التركية في طهران والسفارة الإيرانية في أنقرة وجرى في هذا السياق تسليم مذكرة بوضعهما إلى تركيا.

وأوضح أن هذا الموضوع مطروح على جدول الأعمال وتتم متابعته بجدية ، مشيرا إلى انه: "إضافة إلى ذلك ، جرى من خلال السفارة الإيرانية في دمشق ، متابعة الموضوع من الجهات المعنية ونحن نتابعها بجدية".
رقم : 971069
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
العميد باكبور: أصبحنا أقوى من أي وقت مضى
العميد باكبور: أصبحنا أقوى من أي وقت مضى
فشل مشروع آل سعود قصير المدى في كرة القدم... ابن سلمان يبقی "قاتلا" و"مجرما"
فشل مشروع آل سعود قصير المدى في كرة القدم... ابن سلمان يبقی "قاتلا" و"مجرما"
30 كانون الأول 2021
في الذكرى الـ 13.. ماذا حققت معركة الفرقان للمقاومة الفلسطينية؟
في الذكرى الـ 13.. ماذا حققت معركة الفرقان للمقاومة الفلسطينية؟
30 كانون الأول 2021
قالیباف: الشهید سليماني جاهد على مدى 40 عاماً بعيدا عن الضجيج السياسي
قالیباف: الشهید سليماني جاهد على مدى 40 عاماً بعيدا عن الضجيج السياسي
30 كانون الأول 2021
القمع في البحرين... متى تكون أصوات اوروبا خافتة
القمع في البحرين... متى تكون أصوات اوروبا خافتة
30 كانون الأول 2021
برلماني أوروبي: لم يبذل أحداً جهداً مثل القائد سليماني لهزيمة داعش في العراق
برلماني أوروبي: لم يبذل أحداً جهداً مثل القائد سليماني لهزيمة داعش في العراق
29 كانون الأول 2021
اهالي دمشق يستذكرون الشهيد "قاسم سليماني" بحفل تأبيني
اهالي دمشق يستذكرون الشهيد "قاسم سليماني" بحفل تأبيني
29 كانون الأول 2021
لردع المستوطنين.. الخيار العسكري لا مفر منه ومطروح بقوة
لردع المستوطنين.. الخيار العسكري لا مفر منه ومطروح بقوة
29 كانون الأول 2021
أهداف السعودية بالقصف الوحشي للمدن اليمنية
أهداف السعودية بالقصف الوحشي للمدن اليمنية
29 كانون الأول 2021
لماذا يشكل فوز "بوريك" برئاسة تشيلي تهديداً استراتيجيّاً لـ"إسرائيل"؟
لماذا يشكل فوز "بوريك" برئاسة تشيلي تهديداً استراتيجيّاً لـ"إسرائيل"؟
29 كانون الأول 2021
رفع جدارية جديدة على طريق المطار
رفع جدارية جديدة على طريق المطار
28 كانون الأول 2021
الفريق قاسم سليماني يأمر بمهاجمة "اسرائيل"
الفريق قاسم سليماني يأمر بمهاجمة "اسرائيل"
27 كانون الأول 2021
بالصور.. اهالي نبل والزهراء يحيون ذكرى استشهاد قادة النصر
بالصور.. اهالي نبل والزهراء يحيون ذكرى استشهاد قادة النصر
27 كانون الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
اهالي دمشق يستذكرون الشهيد "قاسم سليماني" بحفل تأبيني
الفريق قاسم سليماني يأمر بمهاجمة "اسرائيل"
رفع جدارية جديدة على طريق المطار
بالصور.. اهالي نبل والزهراء يحيون ذكرى استشهاد قادة النصر