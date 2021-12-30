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الخميس 30 كانون الأول 2021 ساعة 13:09

وزير الأمن الإيراني: سنحبط مؤامرات المسيئين

وزير الأمن الإيراني: سنحبط مؤامرات المسيئين
وخلد وزير الامن الايراني حجة الإسلام سيد إسماعيل خطيب في بيان اصدره ذكرى ملحمة التاسع من دي (29 كانون الاول عام 2009).

وذكّر وزير الامن في بيانه بمقولة قائد الثورة الاسلامية في ان "الحضور الملحمي والعظيم للشعب في التاسع من دي (29 كانون الاول عام 2009) كان تعبيرا واضحا عن هوية وطبيعة الثورة ، أي روح الدين الذي يحكم قلوب الشعب."

وتابع وزير الامن ان 29 كانون الاول هو بداية مرحلة جديدة من شموخ الثورة الإسلامية ، وبناء الأسس الشعبية للنظام ، وبيعت الأمة الواعية لقائد الثورة الحكيم آية الله الإمام الخامنئي (مد ظله العالي)، والمبادء السامية والمطهرة للامام الخميني الراحل مؤسس الثورة الكبير وتصدي الشعب الحازم لمثيري الفتنة وحماتهم الاجانب والتصدي لمثير الفتنة الذين يخدمون مارب العدو ويخونون مبادئ هذا الشعب ويحملون البلاد ضريبة باهضة .

واوضح ان الشعب الايراني المجيد ، ذكّر بحضوره في الوقت المناسب وخلق ملاحم أبدية في 29 من كانون الاول ، بحقيقة أنه رهن دوما باوامر ولي أمرها في الدفاع عن النظام المقدس للجمهورية الإسلامية ومصالح البلاد وهو لن يدخر شيئا للتضحية به .
مصدر : وكالات
رقم : 971103
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