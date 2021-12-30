الشيخ علي سلمان عمود صلب في الحركة الإصلاحية في البحرين

وأكد آية الله قاسم في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن الشيخ سلمان رجل صدق من رجال الحركة الإصلاحية الذين هم في المقدمة، وما أحق هذا الرجل المؤمن النظيف القلب واللسان، والشجاع والواعي والمتواضع بالالتفاف الامن به – حسب تعبيره.



وكانت السلطات البحرينية قد اعتقلت الشيخ علي سلمان في كانون الأول 2014 بتهمتي التحريض على الكراهية وإهانة الدولة، ثم أدانه القضاء بهاتين التهمتين في تموز 2015، وحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات، لكن الحكم تشدد بعد ذلك إلى 9 سنوات، قبل أن تقرر محكمة التمييز في نيسان 2017 تخفيض العقوبة إلى 4 سنوات مجددا.



ويأتي ذلك بالتزامن مع الذكرى السابعة لاعتقال أمين عام الوفاق – الشيخ علي سلمان، بعد أن أدانه القضاء البحريني في قضية التخابر مع قطر، بعد أن كان قد برأه منها في 21 حزيران 2018، لترفض محاكم الاستئناف الطعن المقدم منه وتقرر تثبيت الحكم بالمؤبد نهائيا عليه، في جلسة يوم الإثنين 28 كانون الثاني 2019.