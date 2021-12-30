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الخميس 30 كانون الأول 2021 ساعة 15:19

موسكو: لا صحة للشائعات حول وقف المفاوضات النووية بواسطة ايران

موسكو: لا صحة للشائعات حول وقف المفاوضات النووية بواسطة ايران
واضافت السيدة زاخاروفا خلال مؤتمرها الصحفي اليوم الخميس، ان "عملية المفاوضات بفيينا جارية والاطراف المفاوضة تواصل الجهود من اجل التوصل الى اتفاق حاسم".

وصرّحت الدبلوماسية الروسية رفيعة المستوى : نحن ندعو الشركاء الغربيين التركيز على هذه الحقيقة، بأن امريكا التي وضعت اسس الاتفاق النووي، هي ذاتها التي انسحبت من هذا الاتفاق.

وبحسب زاخاروفا، "فإن الجانب الامريكي نادم عن فعلته اليوم".

كما انتقدت سياسة "الضغوط القصوى" المفروضة من جانب واشنطن على طهران؛ وقالت : نحن نعلم بتداعيات هذا النهج، وما تمخض عن الحظر الامريكي.

واستطردت : نحن نتطلع بان لا يتكرر هذا الخطأ من قبل سائر الشركاء.

وفيما طالبت امريكا بالامتثال الى كامل بنود الاتفاق النووي المصادق عليه من قبل مجلس الامن الدولي، صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية : ان مفاوضات احياء الاتفاق النووي جارية في عاصمة النمسا، وموضوع التوصل الى اتفاق جديد ليس واردا هناك.
مصدر : وكالات
رقم : 971129
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