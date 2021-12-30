زاخاراوفا: زيلينسكي بات يشكل تهديدا لبلاده

وأضافت انه "يبدو لي أن زيلينسكي نفسه أصبح يمثل تهديدا لكل من كييف والدول الأوروبية الأخرى، بما في ذلك في سياق الحفاظ على المبادئ والأسس الديمقراطية".



وأكدت أن "انقسام الشعب الأوكراني وصل بالفعل إلى أبعاد كارثية".



وذكر الكرملين والبيت الأبيض في تصريحين منفصلين اليوم الخميس أن الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، جو بايدن، يخططان لإجراء اتصال هاتفي مساء الیوم الخميس لبحث عدد من المواضيع بما في ذلك العمل الدبلوماسي مع روسيا.



وأعلن البيت الأبيض أن بايدن سيعرض على بوتين اليوم "مسارًا دبلوماسيًا" بشأن التوتر مع أوكرانيا، مؤكدا ان واشنطن ما زالت "قلقة جدًا" إزاء وجود قوات روسية على حدود أوكرانيا.