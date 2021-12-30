رفع شكوى رسمية على خلفية العراك تحت قبة البرلمان الاردني

وقال مقرر اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات، في حديث لوكالة "عمون" الأردنية، إن "هناك محاولات نيابية جادة تجري حاليا لتلافي الإحتقان الشعبي والإعلامي نتيجة المشادات الكلامية واشتباك الأيدي الذي حصل داخل مجلس النواب في جلسته التي خصصت لمناقشة مشروع تعديل الدستور الأردني يوم الثلاثاء الماضي".



وأكد أن اللجنة تسلمت شكوى واحدة رسمية، مقدمة من النائبين أندريه حواري وشادي فريج ضد النائبين سليمان أبو يحيى وحسن الرياطي، مشيرا الى أن اللجنة لم تدع للاجتماع بعد بهذا الخصوص، موضحا أنه إذا تمت المصالحة بين النواب تسقط الشكوى تلقائيا.



وأضاف: "هناك مساع للصلح وتهدئة النفوس لعدم الوصول الى المعالجات القانونية، خاصة أن المرحلة تتطلب من الجميع التنازل لما فيه مصلحة البلد ولما تتطلبه وتفرضه المرحلة المقبلة من ملفات تشريعية مهمة سواء أكانت دستورية أو قانونية، حيث ما يزال أمام النواب عمل كثير في هذا الجانب".