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الخميس 30 كانون الأول 2021 ساعة 16:48

تحالف القوى الفسطينية يستنكر لقاء عباس بوزير الحرب الصهيوني

تحالف القوى الفسطينية يستنكر لقاء عباس بوزير الحرب الصهيوني
وجاء في البيان:
"إن تحالف القوى الفلسطينية يستنكر بشدة لقاء محمود عباس رئيس مايسمى السلطة الفلسطينية مع وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس في مستوطنة "روش هامين " بالقرب من تل أبيب ,حيث ناقشا قضايا أمنية ومدنية واقتصادية ,من أجل فتح آفق سياسي جديد في المفاوضات ,ويأتي ذلك اللقاء في ظل هجوم المستوطنين على العديد من البلدات الفلسطينية وفي ظل تصاعد العمل المقاوم في الضفة الغربية".

إننا في تحالف القوى الفلسطينية نرى في هذا اللقاء استهزاء من قبل السلطة الفلسطينية بمشاعر الغضب التي تنتاب شعبنا الفلسطيني واستخفاف بمعاناة الاسرى في سجون العدو الصهيوني ,واستفزاز للجماهير الفلسطينية التي تدافع عن أرضها ووجودها وهويتها ضد الاحتلال الصهيوني ,لأن مثل ذلك اللقاء لايمكن أن يخدم سوى مصالح أعداء شعبنا الفلسطيني ,وتوكد إن مثل تلك الخطوة التي أقدم عليها مايسمى رئيس السلطة الفلسطينية يمثل ادارة ظهر لشعبنا الفلسطيني الذي يناضل في هذه الأيام ضد قطعان المستوطنين الذين يحاولون اقتحام قرية برقة و القدس والخليل واخرى غيرها بينما يقوم رئيس السلطة بتبادل الهدايا مع وزير الحرب الصهيوني .

إننا في تحالف القوى الفلسطينية نؤكد على أن مثل تلك اللقاءات لاتخدم شعبنا الفلسطيني ,بل أنها تأتي تكريسا للدور الوظيفي للسلطة الفلسطينية في التعاون والتنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني, وذلك يتطلب من القوى الوطنية الفلسطينية تشكيل قيادة جبهة مقاومة موحدة تكون قادرة على حماية منجزات شعبنا الفلسطيني وتعمل على تحرير الأراضي الفلسطينية من الكيان الصهيوني الغاصب وفق برنامج وطني تلتف حوله كافة القوى الفلسطينية".

تحالف القوى الفلسطينية
مصدر : وكالات
رقم : 971152
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