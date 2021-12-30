تحالف القوى الفسطينية يستنكر لقاء عباس بوزير الحرب الصهيوني

وجاء في البيان:
"إن تحالف القوى الفلسطينية يستنكر بشدة لقاء محمود عباس رئيس مايسمى السلطة الفلسطينية مع وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس في مستوطنة "روش هامين " بالقرب من تل أبيب ,حيث ناقشا قضايا أمنية ومدنية واقتصادية ,من أجل فتح آفق سياسي جديد في المفاوضات ,ويأتي ذلك اللقاء في ظل هجوم المستوطنين على العديد من البلدات الفلسطينية وفي ظل تصاعد العمل المقاوم في الضفة الغربية".
إننا في تحالف القوى الفلسطينية نرى في هذا اللقاء استهزاء من قبل السلطة الفلسطينية بمشاعر الغضب التي تنتاب شعبنا الفلسطيني واستخفاف بمعاناة الاسرى في سجون العدو الصهيوني ,واستفزاز للجماهير الفلسطينية التي تدافع عن أرضها ووجودها وهويتها ضد الاحتلال الصهيوني ,لأن مثل ذلك اللقاء لايمكن أن يخدم سوى مصالح أعداء شعبنا الفلسطيني ,وتوكد إن مثل تلك الخطوة التي أقدم عليها مايسمى رئيس السلطة الفلسطينية يمثل ادارة ظهر لشعبنا الفلسطيني الذي يناضل في هذه الأيام ضد قطعان المستوطنين الذين يحاولون اقتحام قرية برقة و القدس والخليل واخرى غيرها بينما يقوم رئيس السلطة بتبادل الهدايا مع وزير الحرب الصهيوني .
إننا في تحالف القوى الفلسطينية نؤكد على أن مثل تلك اللقاءات لاتخدم شعبنا الفلسطيني ,بل أنها تأتي تكريسا للدور الوظيفي للسلطة الفلسطينية في التعاون والتنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني, وذلك يتطلب من القوى الوطنية الفلسطينية تشكيل قيادة جبهة مقاومة موحدة تكون قادرة على حماية منجزات شعبنا الفلسطيني وتعمل على تحرير الأراضي الفلسطينية من الكيان الصهيوني الغاصب وفق برنامج وطني تلتف حوله كافة القوى الفلسطينية".
تحالف القوى الفلسطينية