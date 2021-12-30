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الخميس 30 كانون الأول 2021 ساعة 17:14

الكشف عن مخطط استيطاني خطير في حي سلوان

الكشف عن مخطط استيطاني خطير في حي سلوان
وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة الدفاع، بالقرب من منزل عائلة جلاجل في حي البستان في سلوان، والذي هدم يوم أمس، بحجة "البناء دون ترخيص".

وقال المحامي أحمد رويضي مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس أن سلوان مستهدفة منذ عام 1967، لخاصية موقعها القريب من المسجد الأقصى من الجهة الجنوبية، و6 أحياء في سلوان مهددة إما بالاستيطان أو بالهدم لصالح مشاريع البلدية.

وأضاف رويضي أن الاستيطان بدأ مبكرا في بلدة سلوان، لإقامة ما يسمى "مدينة داوود".

بدوره قال الناطق باسم لجنة حي الدفاع عن سلوان فخري أبو دياب أن الاحتلال الاسرائيلي يحاول كتابة وصياغة كتاب في محاولة لإثبات أحقية اليهود في المنطقة.

وأوضح أبو دياب أن البلدية أصدرت هذا العام 172 أمر هدم لمنشآت في بلدة سلوان، بينها 150 قرار "حسب قانون كامينتس" والذي يهدد هذه المنازل الهدم في أي وقت.

وأضاف أن 69 منشأة هدمت خلال العام الجاري، و90 منزلا قدمت لوائح اتهام ضد أصحابهم وفرضت عليهم مخالفات وغرامات مالية.

وأوضح أبو دياب أن الهدف من المخططات وسياسية البلدية في رفض التراخيص والمخططات المختلفة لإفراغ المنطقة وتقليل عدد السكان فيها، بالتالي تنفيذ المشاريع فيها.
مصدر : وكالات
رقم : 971155
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