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الخميس 30 كانون الأول 2021 ساعة 17:32

النائب حسين لاسلام تايمز: نحن نحصد الانتصارات التي تحمل بصمات الشهيد سليماني

النائب حسين لاسلام تايمز: نحن نحصد الانتصارات التي تحمل بصمات الشهيد سليماني
وتابع حسين:"المقاومة خسرت أحد ابرز قادتها الذين تركوا بصمتهم التي لا تزال حاضرة، ونحن نفتقده اليوم على مستوى الأوطان حتى في الدول الاوروبية حيث توجد حالات مقاومة، لكن عزاؤنا في الارث الكبير الذي تركه الشهيد سليماني، والدليل على ذلك ما نشهده في فلسطين من انتصارات، والتي هي بفضل ما قام به الشهيد القائد قاسم سليماني في تعزيز وتحصين المقاومة وتطوير قدراتها، حيث باتت قادرة على صنع معادلات الردع بوجه العدو الصهيوني".

يضاف الى ذلك ما نشهده في اليمن والعراق من انتصارات وما شهدناه من في سوريا  ولبنان أيضا  من انتصارات تحمل بصمات الشهيد قاسم سليماني، الذي كان يكرس حياته من اجل مقاومة المشروع الاستعماري المتمثل بأميركا و"اسرائيل"".

ويؤكد النائب حسين ان امثال الشهيد سليماني يرحلون بالجسد لكنهم حاضرين عند كل انتصارعلى كل جبهة من جبهات النضال والجهاد، فالمقاومة لا تنتهي باستشهاد قادتها الذين أسسوا لمشروع يضم القادة الكبار الذين يكملون المسيرة حتى تحقيق النصر الكبير".

ويضيف بالقول:"أعداء المقاومة حاولوا تصوير الشهيد سليماني في صورة طائفية لكنهم يدركون انه قائد لمشروع ومحور، وليس محصورا في  حالة مذهبية وطائفية، والدليل الانتصارات التي تحققها المقاومة في فلسطين حيث يتم صنع النصر تلو النصر، حيث تبقى مسيرة الشهيد القائد قاسم سليماني اكبر من ان تختصر بسطور، فهو كان قائدا ورمزا من رموز المقاومة والانتصارات التي نحصدها اليوم، والرحمة لروح الشهيد سليماني وكل قادة المقاومة الذين قدموا دماءهم من اجل انتصار قضية الحق".
رقم : 971158
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