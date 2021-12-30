الداوود لاسلام تايمز: الشهيد سليماني خلق معادلة رعب مع المحور الاميركي- الصهيوني

ولفت الداوود الى ان جريمة اغتيال الشهيد سليماني جاءت لانه كان يشكل خطرا على المشروع الصهيوني العالمي، لا سيما في فلسطين حيث عمل على دعم قدرات المقاومة، الى جانب دعم المقاومة في العراق وسوريا على غرار ما قام به في لبنان.



ويتطرق رئيس حركة النضال اللبناني – العربي الى "شخصية الشهيد سليماني كقائد فذ وشخصية مميزة تملك عقلا استراتيجيا، تمكن من خلق معادلة رعب مع المحور الاميركي الصهيوني على امتدادا ساحات المواجهة، ونحن اليوم نجني ثمار ما أسس له القائد الشهيد قاسم سليماني لجهة صمود محور المقاومة، في وجه الحرب الاقتصادية والعسكرية التي تتعرض لها".



كذاك يستذكر الداوود الشهداء القادة من امثال "عماد مغنية وسمير القنطار وباقي الشهداء الذين رسموا بدمائهم معالم الانتصارات، حيث كانت بصماتهم ولا تزال واضحة في خلق معادلات الردع، فالمقاومة خلاقة في انتاج الشهداء والقادة، وبالتالي فإن جرائم اغتيالهم لا يمكن أن تمر بدون حساب، والذي يبدأ بإقتلاع هذا الأخطبوط الاميركي الصهيوني الموجود في منطقتنا".



ويختم الداوود مشيرا الى ان الجمهورية الاسلامية في إيران تمكنت من إثبات حضورها في المعادلة الدولية، بفضل صمودها امام ما تتعرض له من حصار وتضييق اقتصادي وعقوبات، وبفضل قيادتها الحكيمة وقادتها الكبار من امثال الشهيد القائد قاسم سليماني، الذي سيبقى حاضرا في ضمير كل الأحرار في العالم، لأنه كان يؤمن بأن مشروع المقاومة هو الذي سينتصر وقدم دماءه من اجل هذه القضية.