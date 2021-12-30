"نحن قاسم".. تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا

واقيم، يوم الثلاثاء، في العاصمة السورية دمشق "مهرجان الوفاء للشهداء وحفل تأبيني للشهيد قاسم سليماني"، بحضور شعبي واسع، وفاء للشهيد سليماني الذي كان حاضرا ومشرفا شخصيا على معارك التحرير من الارهابيين في جبهات سورية عديدة. فيما قام أهالي بلدتي نبل والزهراء بريف حلب الشمالي بتجهيز رسم جداريات كبيرة لقادة النصر الشهيدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ورفاقهما الشهداء، بمناسبة اقتراب الذكرى السنوية الثانية لإستشهادهم.



واستشهد قائد قوة القدس في حرس الثورة الاسلامية الفريق الحاج قاسم سليماني برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الحاج ابو مهدي المهندس وعدد من رفاقهما بعدوان جوي نفذته طائرة امريكية مسيرة قرب مطار بغداد الدولي، في 3 كانون الثاني/يناير العام 2020، في جريمة اغتيال جبانة أمر بها الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب.