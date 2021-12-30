الخطيب لاسلام تايمز: الشهيد سليماني حدد لحظة الاستشهاد وانعش بالدم قيم الثورة

وبينما الركود سيد الموقف عند البعض الا ان ارواح الشهداء الوثابة لم تكن تنتظر ساعة الصفر، وكل الشهداء لم ينصاعوا للتاريخ ، فارادوا ان يكونوا أسياد الموقف وصانعو التاريخ، في انضاج اللحظة التي يسعون اليها، فحدد الشهيد سليماني لحظة الاستشهاد وانعش بالدم قيم الثورة ويجدد انطلاقتها وينفخ فيها الروح".



وأضاف الخطيب:"التحية لكل الشهداء في مطلع كل ثورة وسلاحهم المغسول بدماء الوريد، والتحية لهاماتهم المغروسة في التراب التي تنبت افواجا من المقاومين، فالتحية لفكر القائد سليماني ودمائه التي وزعها على اخوانه ورفاقه والاجيال المقبلة، فهو كان في الطليعة قائدا مقداماً يطوي حياته من اجل شعبه والقضية التي آمن بها".



ولفت الخطيب الى ان الشهيد سليماني علمنا ان الشعوب وحدها هي القوة التي لا تقهر، فالقادة من امثال الشهداء سليماني والمهندس وسمير القنطار وظافر الخطيب، هم الذين يقررون الحياة من خلال شهادتهم التي تعطي الحياة معنى، فكانوا الفاعلية الواعية في وجهة مشاريع الاذعان، فكانوا اسياد الموقف الذي حدد بإرادته الحرة لحظة استشهاده، فجدد دفع الدماء في شرايين الملايين، والثورة التي هي منتصرة استراتيجيا وتحفز الآخرين من اجل امتلاك شجاعة الاقدام والاستشهاد، وهكذا يكون القادة الثوريين".



دماء الشهداء التي سفكت من اجل الحرية هي اليوم تنتج الانتصارات التي نشهدها وهي توحد الامة وتنهض بها رغم الجوع والالم، لان هناك شرف ونهضة وانتصار، واميركا لن تكون بعد اليوم آحادية القطب، ونحن نتجه من الحصار الى الانتصار، وامام تحول نوعي حيث بدأ ميزان القوى يتجه صعودا نحو الشرق، على حساب آفول نجم الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، في وقت نشهد أزمة وجودية للكيان الصهيوني".