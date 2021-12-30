الصفحة الرئيسية
0
الخميس 30 كانون الأول 2021 ساعة 18:11

الخطيب لاسلام تايمز: الشهيد سليماني حدد لحظة الاستشهاد وانعش بالدم قيم الثورة

الخطيب لاسلام تايمز: الشهيد سليماني حدد لحظة الاستشهاد وانعش بالدم قيم الثورة
وبينما الركود سيد الموقف عند البعض الا ان ارواح الشهداء الوثابة لم تكن تنتظر ساعة الصفر، وكل الشهداء لم ينصاعوا للتاريخ ، فارادوا ان يكونوا أسياد الموقف وصانعو التاريخ، في انضاج اللحظة التي يسعون اليها، فحدد الشهيد سليماني لحظة الاستشهاد وانعش بالدم قيم الثورة ويجدد انطلاقتها وينفخ فيها الروح".

وأضاف الخطيب:"التحية لكل الشهداء في مطلع كل ثورة وسلاحهم المغسول بدماء الوريد، والتحية لهاماتهم المغروسة في التراب التي تنبت افواجا من المقاومين، فالتحية لفكر القائد سليماني ودمائه التي وزعها على اخوانه ورفاقه والاجيال المقبلة، فهو كان في الطليعة قائدا مقداماً يطوي حياته من اجل شعبه والقضية التي آمن بها".

ولفت الخطيب الى ان الشهيد سليماني علمنا ان الشعوب وحدها هي القوة التي لا تقهر، فالقادة من امثال الشهداء سليماني والمهندس وسمير القنطار وظافر الخطيب، هم الذين يقررون الحياة من خلال شهادتهم التي تعطي الحياة معنى، فكانوا الفاعلية الواعية في وجهة مشاريع الاذعان، فكانوا اسياد الموقف الذي حدد بإرادته الحرة لحظة استشهاده، فجدد دفع الدماء في شرايين الملايين، والثورة التي هي منتصرة استراتيجيا وتحفز الآخرين من اجل امتلاك شجاعة الاقدام والاستشهاد، وهكذا يكون القادة الثوريين".
 
دماء الشهداء التي سفكت من اجل الحرية هي اليوم تنتج الانتصارات التي نشهدها وهي توحد الامة وتنهض بها رغم الجوع والالم، لان هناك شرف ونهضة وانتصار، واميركا لن تكون بعد اليوم آحادية القطب، ونحن نتجه من الحصار الى الانتصار، وامام تحول نوعي حيث بدأ ميزان القوى يتجه صعودا نحو الشرق، على حساب آفول نجم الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، في وقت نشهد أزمة وجودية للكيان الصهيوني".
رقم : 971173
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الشهيد سليماني يشارك بعمليات تحرير منطقة في صلاح الدين العراقية (صورة)
الشهيد سليماني يشارك بعمليات تحرير منطقة في صلاح الدين العراقية (صورة)
ناشط أفغاني: الشهيد سليماني كان مصدر إلهام للمقاومين في المنطقة
ناشط أفغاني: الشهيد سليماني كان مصدر إلهام للمقاومين في المنطقة
30 كانون الأول 2021
السفير الإيراني ببغداد: الشهيدان المهندس وسليماني اصبحا ضمانا للامن والاستقرار
السفير الإيراني ببغداد: الشهيدان المهندس وسليماني اصبحا ضمانا للامن والاستقرار
30 كانون الأول 2021
الخطيب لاسلام تايمز: الشهيد سليماني حدد لحظة الاستشهاد وانعش بالدم قيم الثورة
الخطيب لاسلام تايمز: الشهيد سليماني حدد لحظة الاستشهاد وانعش بالدم قيم الثورة
30 كانون الأول 2021
الداوود لاسلام تايمز: الشهيد سليماني خلق معادلة رعب مع المحور الاميركي- الصهيوني
الداوود لاسلام تايمز: الشهيد سليماني خلق معادلة رعب مع المحور الاميركي- الصهيوني
30 كانون الأول 2021
النائب حسين لاسلام تايمز: نحن نحصد الانتصارات التي تحمل بصمات الشهيد سليماني
النائب حسين لاسلام تايمز: نحن نحصد الانتصارات التي تحمل بصمات الشهيد سليماني
30 كانون الأول 2021
الجالية البحرانيّة في إيران تقيم حفلًا تأبينيًّا للشهداء القادة
الجالية البحرانيّة في إيران تقيم حفلًا تأبينيًّا للشهداء القادة
30 كانون الأول 2021
العميد باكبور: أصبحنا أقوى من أي وقت مضى
العميد باكبور: أصبحنا أقوى من أي وقت مضى
30 كانون الأول 2021
فشل مشروع آل سعود قصير المدى في كرة القدم... ابن سلمان يبقی "قاتلا" و"مجرما"
فشل مشروع آل سعود قصير المدى في كرة القدم... ابن سلمان يبقی "قاتلا" و"مجرما"
30 كانون الأول 2021
في الذكرى الـ 13.. ماذا حققت معركة الفرقان للمقاومة الفلسطينية؟
في الذكرى الـ 13.. ماذا حققت معركة الفرقان للمقاومة الفلسطينية؟
30 كانون الأول 2021
قالیباف: الشهید سليماني جاهد على مدى 40 عاماً بعيدا عن الضجيج السياسي
قالیباف: الشهید سليماني جاهد على مدى 40 عاماً بعيدا عن الضجيج السياسي
30 كانون الأول 2021
القمع في البحرين... متى تكون أصوات اوروبا خافتة
القمع في البحرين... متى تكون أصوات اوروبا خافتة
30 كانون الأول 2021
برلماني أوروبي: لم يبذل أحداً جهداً مثل القائد سليماني لهزيمة داعش في العراق
برلماني أوروبي: لم يبذل أحداً جهداً مثل القائد سليماني لهزيمة داعش في العراق
29 كانون الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
اهالي دمشق يستذكرون الشهيد "قاسم سليماني" بحفل تأبيني
الفريق قاسم سليماني يأمر بمهاجمة "اسرائيل"
رفع جدارية جديدة على طريق المطار
بالصور.. اهالي نبل والزهراء يحيون ذكرى استشهاد قادة النصر