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الخميس 30 كانون الأول 2021 ساعة 19:18

"مقام الملحمة" تصدح في ذكرى استشهاد الفريق سليماني

"مقام الملحمة" تصدح في ذكرى استشهاد الفريق سليماني
أمسية موسيقية مختلفة.. كتبت النوتات وعزفت الآلات وصدحت الحناجر بكلمات وآهات في مقام تجاوز المقامات.. مقام سمي بـ"مقام الملحمة" في تكريم شخصية جمعت الملحمة والمرحمة، وكان لها من الله مكرمة تمثلت في رسوخها قي قلوب الملايين في أقطار الأرض.. ألا وهي شخصية الفريق الشهيد قاسم سليماني.

وبين هذه القطعة الموسيقية وتلك كانت فرصة يرتقي فيها رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف المنصة خطيبا أمام الحاضرين، حيث أكد أن الشهيد سليماني جاهد على مدى أربعين عاما بعيدا عن الضجيج السياسي.

وصرح محمد باقر قاليباف بالقول: "إن الشهيد سليماني جاهد دون انقطاع، وصنع المفاخر، ودافع عن المظلومين ومن أجل كرامة المسلمين وعزتهم، وإحياء الاسلام.. وجاهد على مدى أربعين عاما بعيدا عن الضجيج السياسي."

وفي السنوية الثانية لاستشهاد الفريق سليماني اجتمع البيت الموسيقي الإيراني من الأوركسترا السمفونية في الإذاعة والتلفزيون إلى البوب وصولا إلى فنانين من لبنان تحت سقف قاعة الوحدة في العاصمة طهران في سمفونية تحت عنوان "مقام الملحمة".

وفي تصريح لمراسل العالم على هامش المراسم قال رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في إيران بيمان جبلي: "هذا جهد متواضع للتلفزيون لتصوير الجزء الصغير من شخصية الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني ورفاقه الذين بذلوا ما بوسعهم من الحياة والنفوس لإنقاذ الأمة."
رقم : 971182
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