اللواء سلامي: محور المقاومة لن يسمح للعدو بتحقيق اهدافه

وفي كلمة له اليوم الخميس خلال مراسم الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد القائد قاسم سليماني ورحيل آية الله مصباح يزدي، اكد اللواء سلامي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تصبح اكثر اقتدارا ويصبح العدو اكثر عزلة يوما بعد يوم وقال: ان كل هذه الامور هي من بركات الجهاد في سبيل الله.



واشار الى نفوذ الثورة الاسلامية في انحاء العالم حول محور قائد الثورة الاسلامية وقال: ان محور المقاومة اليوم يلاحق العدو في جميع الاراضي الاسلامة ولن يسمح بتحقق اهدافه ولو لم تتبلور مثل هذه القدرة لكان العدو قد اعتدى على الارض الاسلامية كلها.



وصرح "اننا سنعالج جميع مشاكل البلاد في ظل استثمار الطاقات والامكانيات الداخلية وارادة الشعب"، مؤكدا على أهمية المقاومة امام الحظر والحصار الاقتصادي والتهديدات العسكرية.



واشار الى شخصية القائد سليماني وخصاله من حيث العيش ببساطة والاخلاص والالتزام واضاف: ان العدو اراد باغتياله الشهيد سليماني إضعاف جبهة المقاومة الا انه وعلى النقيض من جميع المعادلات اصبحت المقاومة ببركة هذا الشهيد اكثر قوة واقتدارا من الماضي.